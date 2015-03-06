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На главу администрации Нижнетавдинского района завели уголовное дело

6 марта 2015, 17:41
В отношении главы администрации Нижнетавдинского района Владимира Семенова возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий.
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Тюмень

Руководитель Межрегионального координационного совета «Единой России» Иван Квитка при встрече с секретарем Тюменского регионального отделения партии Андреем Артюховым указал, что Тюменское региональное отделение «Единой России» вовремя не отреагировало на ситуацию и не приостановило членство Семенова в партии.

Как сообщает пресс-служба партии, в соответствии с уставом партии необходимо приостановить членство Владимира Семенова в «Единой России» и снять его с должности секретаря местного отделения. Также региональное отделение должно начать процедуру отстранения Семенова от должности главы администрации района.

«Если это не будет сделано в кратчайшее время, в отношении Вас, как секретаря Тюменского регионального отделения „Единой России“, будут применены меры партийного взыскания», — предупредил Квитка Андрея Артюхова.

Фото: 1716.xn-p1ai

#Новости#Уголовное дело#Нижняя Тавда#Тюмень#Единая Россия#Саша#Общество
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