На главу администрации Нижнетавдинского района завели уголовное дело

Руководитель Межрегионального координационного совета «Единой России» Иван Квитка при встрече с секретарем Тюменского регионального отделения партии Андреем Артюховым указал, что Тюменское региональное отделение «Единой России» вовремя не отреагировало на ситуацию и не приостановило членство Семенова в партии.
Как сообщает пресс-служба партии, в соответствии с уставом партии необходимо приостановить членство Владимира Семенова в «Единой России» и снять его с должности секретаря местного отделения. Также региональное отделение должно начать процедуру отстранения Семенова от должности главы администрации района.
«Если это не будет сделано в кратчайшее время, в отношении Вас, как секретаря Тюменского регионального отделения „Единой России“, будут применены меры партийного взыскания», — предупредил Квитка Андрея Артюхова.
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