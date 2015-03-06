На главу администрации Нижнетавдинского района завели уголовное дело

Как сообщает пресс-служба партии, в соответствии с уставом партии необходимо приостановить членство Владимира Семенова в «Единой России» и снять его с должности секретаря местного отделения. Также региональное отделение должно начать процедуру отстранения Семенова от должности главы администрации района.