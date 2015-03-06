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ГИБДД прописало требования при проверке техсостояния машин

6 марта 2015, 17:50
ГИБДД разработала новый детализированный регламент действий сотрудников технического надзора. В документе расписываются все возможные случаи, когда инспекторы технадзора могут и должны осуществлять проверку автомобилей. Причем контроль будет осуществляться как при надзоре за дорожным движением, так и при выезде на ДТП.

Документ призван исключить случаи ДТП из-за технического состояния автомобиля. Не секрет, что по этой причине происходит несколько процентов аварий, но, как правило, неисправность машины приходится доказывать пострадавшим уже в суде, при помощи соответствующей экспертизы.

Документ четко расписывает порядок действий инспектора: по прибытии на место ДТП сотрудник технадзора должен осмотреть машины, опросить участников и свидетелей и установить условия и недостатки в техническом состоянии машин, если они есть. А при проверке технического состояния — убедиться, что конструкция машины соответствует той, которую выпустил производитель. Например, машина должна проверяться на предмет признаков «кустарного» демонтажа (сварные швы, следы прессовки или крепления иным способом элементов шасси). Не положены и ксеноновые фары, если нет разрешения на их установку.

Текст документа о действиях сотрудников технического надзора пока не принят и в настоящее время проходит антикоррупционную экспертизу.

#Новости#Автомобили#Транспорт#Маша#Общество
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