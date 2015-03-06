ГИБДД прописало требования при проверке техсостояния машин

Документ четко расписывает порядок действий инспектора: по прибытии на место ДТП сотрудник технадзора должен осмотреть машины, опросить участников и свидетелей и установить условия и недостатки в техническом состоянии машин, если они есть. А при проверке технического состояния — убедиться, что конструкция машины соответствует той, которую выпустил производитель. Например, машина должна проверяться на предмет признаков «кустарного» демонтажа (сварные швы, следы прессовки или крепления иным способом элементов шасси). Не положены и ксеноновые фары, если нет разрешения на их установку.