Гараничев и Лапшин побегут спринт в Контиолахти

Для Евгения Гараничев спринт на чемпионатах мира складывался не слишком удачно. В 2012 году в немецком Рупольдинге он стал 12-ым, в Чехии на следующий год пришел к финишу уже 19-ым. Тем не менее в этом году спринтерская дистанция принесла тюменцу серебряную медаль на этапе Кубка мира в итальянской Антерсельве. Также спортсмен дважды становился пятым, один раз замкнул десятку лучших. В спринтерском зачете Гараничев держится на седьмом месте. Тимофей Лапшин — на 29-й позиции. При этом на счету спортсмена одна бронзовая медаль в этой дисциплине после этапа Кубка мира в немецком Оберхофе.