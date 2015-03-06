nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Гараничев и Лапшин побегут спринт в Контиолахти

6 марта 2015, 15:45
В Контиолахти продолжается Чемпионат мира по биатлону. 7 марта спортсменам предстоит спринт. В составе мужской сборной России на старт выйдут двое представителей Центра спортивной подготовки Тюменской области Евгений Гараничев и Тимофей Лапшин, сообщает АСН «Тюменская арена».

Для обоих спортсменов спринт на станет первыми стартами на этих соревнованиях. Также в состав команды вошли Антон Шипулин и Дмитрий Малышко (Санкт-Петербург).

Для Евгения Гараничев спринт на чемпионатах мира складывался не слишком удачно. В 2012 году в немецком Рупольдинге он стал 12-ым, в Чехии на следующий год пришел к финишу уже 19-ым. Тем не менее в этом году спринтерская дистанция принесла тюменцу серебряную медаль на этапе Кубка мира в итальянской Антерсельве. Также спортсмен дважды становился пятым, один раз замкнул десятку лучших. В спринтерском зачете Гараничев держится на седьмом месте. Тимофей Лапшин — на 29-й позиции. При этом на счету спортсмена одна бронзовая медаль в этой дисциплине после этапа Кубка мира в немецком Оберхофе.

Одним из фаворитов гонки считается Антон Шипулин, в спринте на Кубке мира он занимает третье место. При этом спортсмен лишь дважды не попадал в ТОП-10 по итогам гонок, завоевав за сезон «золото» и «бронзу» в этой дисциплине.

Отметим, что Гараничев и Шипулин могут сами выбрать себе стартовую группу. В условиях мягкой трассы в Контиолахти, которая быстро «разбивается», это может стать важным фактором.

#Новости#Биатлон#Чемпионат мира#Алексей#Спорт
Подпишитесь
На трех тюменских пешеходных переходах появились проекционные разметки
Сегодня, 15:09
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
Вчера, 09:00
В Тюмени за 2 года зимняя резина подорожала на треть
Сегодня, 17:37
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
Сегодня, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
Сегодня, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
Сегодня, 17:25