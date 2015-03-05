Виктория Сливко возглавила биатлонный рейтинг страны

Союз биатлонистов России в день стартов на Чемпионате мира в Контиолахти опубликовал обновленный рейтинг лучших биатлонистов страны. Возглавляет его по-прежнему свердловский спортсмен Антон Шипулин, а второе место уверенно держит тюменец Евгений Гараничев. Юниорский рейтинг по итогам первенства мира возглавила еще одна тюменка Виктория Сливко.