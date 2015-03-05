Виктория Сливко возглавила биатлонный рейтинг страны

В активе у Шипулина по итогам соревнований этого сезона 1640 очков. Евгений Гараничев набрал за сезон 1390. Замыкает тройку лидеров трехкратный чемпион Европы, представитель Санкт-Петербурга и Владимирской области Алексей Слепов (1054).
В женском рейтинге лидерство остается также за представительницей Свердловской области Екатериной Глазыриной (1308), второй идет спортсменка из ХМАО Екатерина Шумилова (1054), на третьем месте Екатерина Юрлова из Санкт-Петербурга (1027). Представительница Тюменской области Ирина Трусова находится на шестой позиции (768).
В юниорском рейтинге Виктория Сливко заработала 265 очков в карьере, опустив на второе место Наталью Гербулову из Красноярского края (256 очков). Третьей стала спортсменка из Мордовии Елена Кручинкина (227).