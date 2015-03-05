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В столкновении двух иномарок пострадал годовалый малыш

5 марта 2015, 11:57
Около десяти часов утра в среду, 4 марта, на пересечении улиц Карла Маркса и Транспортной столкнулись автомобили Nissan Primera и Toyota Avensis. Находившийся в Toyota годовалый малыш взят под медицинское наблюдение на случай возможного получения им травмы головы.
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Дети

Как сообщает Госавтоинспекция Тюменской области, ребенок перевозился в детской автолюльке. Всего за вчерашний день на дорогах области произошло пять дорожных аварий, в них пострадали шесть человек.

Также вчера около шести часов утра на улице Клубной автомобиль Daewoo Nexia съехал в кювет, въехал в дерево и перевернулся. За рулем машины находился 25-летний молодой человек, не имеющий права управления транспортом. От прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения он отказался. В результате происшествия водитель получил травму головы. Ушиб грудной клетки у 27-летнего пассажира автомобиля.

А на 74 км автодороги Тюмень — Омск в Ялуторовском районе около двух часов дня столкнулись Chevrolet Lanos и Kia Ceed. Причиной аварии послужило нарушение очередности проезда. Перелом лопатки в результате ДТП получила 32-летняя пассажирка Lanos.

#Новости#Происшествия#Дети#Транспорт#Маша#Общество
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