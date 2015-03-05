В столкновении двух иномарок пострадал годовалый малыш

Также вчера около шести часов утра на улице Клубной автомобиль Daewoo Nexia съехал в кювет, въехал в дерево и перевернулся. За рулем машины находился 25-летний молодой человек, не имеющий права управления транспортом. От прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения он отказался. В результате происшествия водитель получил травму головы. Ушиб грудной клетки у 27-летнего пассажира автомобиля.