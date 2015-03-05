В столкновении двух иномарок пострадал годовалый малыш

Как сообщает Госавтоинспекция Тюменской области, ребенок перевозился в детской автолюльке. Всего за вчерашний день на дорогах области произошло пять дорожных аварий, в них пострадали шесть человек.
Также вчера около шести часов утра на улице Клубной автомобиль Daewoo Nexia съехал в кювет, въехал в дерево и перевернулся. За рулем машины находился 25-летний молодой человек, не имеющий права управления транспортом. От прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения он отказался. В результате происшествия водитель получил травму головы. Ушиб грудной клетки у 27-летнего пассажира автомобиля.
А на 74 км автодороги Тюмень — Омск в Ялуторовском районе около двух часов дня столкнулись Chevrolet Lanos и Kia Ceed. Причиной аварии послужило нарушение очередности проезда. Перелом лопатки в результате ДТП получила 32-летняя пассажирка Lanos.