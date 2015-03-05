Цены в городских аптеках проверила прокуратура

«По результатам проверки выявлены нарушения законодательства в указанной сфере. Руководителям фармацевтических организаций объявлено 5 предостережений о недопустимости нарушений закона, возбуждено 4 дела об административных правонарушениях, внесено 8 представлений об устранении нарушений закона, принесено 3 протеста», — сообщила старший помощник прокурора Ленинского АО г. Тюмени Евгения Пиманова. Она также добавила, что нарушения не касались завышения цен на препараты, входящие в список ЖНВЛП.