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Цены в городских аптеках проверила прокуратура

5 марта 2015, 14:56
В прокуратуру Ленинского административного округа поступили обращения о завышении цен на лекарственные препараты в аптеках.
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Тюмень

Ведомство провело проверки по исполнению законодательства в сфере обращения лекарственных средств и медицинских изделий. Всего было охвачено 10 аптек, 4 юридических лица, осуществляющие реализацию медицинских изделий, 4 поликлиники: № № 14,2,17 ,6.

«По результатам проверки выявлены нарушения законодательства в указанной сфере. Руководителям фармацевтических организаций объявлено 5 предостережений о недопустимости нарушений закона, возбуждено 4 дела об административных правонарушениях, внесено 8 представлений об устранении нарушений закона, принесено 3 протеста», — сообщила старший помощник прокурора Ленинского АО г. Тюмени Евгения Пиманова. Она также добавила, что нарушения не касались завышения цен на препараты, входящие в список ЖНВЛП.

Нарушения выявлены, в части сроков годности препаратов, правил хранения лекарственных средств, отпуска лекарственных средств и т.д.

Отметим, государство регулирует отпускные цены только на лекарственные препараты, включенные в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, который утвержден Распоряжение Правительства РФ.

В каждой аптеке в соответствии с законодательством РФ имеется государственный реестр предельных отпускных цен производителей на лекарственные препараты, включенные в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, который является доступным для каждого гражданина.

Фото: echokirova.ru

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