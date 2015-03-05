Цены в городских аптеках проверила прокуратура

Ведомство провело проверки по исполнению законодательства в сфере обращения лекарственных средств и медицинских изделий. Всего было охвачено 10 аптек, 4 юридических лица, осуществляющие реализацию медицинских изделий, 4 поликлиники: № № 14,2,17 ,6.
«По результатам проверки выявлены нарушения законодательства в указанной сфере. Руководителям фармацевтических организаций объявлено 5 предостережений о недопустимости нарушений закона, возбуждено 4 дела об административных правонарушениях, внесено 8 представлений об устранении нарушений закона, принесено 3 протеста», — сообщила старший помощник прокурора Ленинского АО г. Тюмени Евгения Пиманова. Она также добавила, что нарушения не касались завышения цен на препараты, входящие в список ЖНВЛП.
Нарушения выявлены, в части сроков годности препаратов, правил хранения лекарственных средств, отпуска лекарственных средств и т.д.
Отметим, государство регулирует отпускные цены только на лекарственные препараты, включенные в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, который утвержден Распоряжение Правительства РФ.
В каждой аптеке в соответствии с законодательством РФ имеется государственный реестр предельных отпускных цен производителей на лекарственные препараты, включенные в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, который является доступным для каждого гражданина.
Фото: echokirova.ru