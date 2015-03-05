Сними ролик о семейной традиции и выиграй мультиварку

Условия участия просты и понятны: видео должно быть хорошего качества, хронометраж — 2 минуты. По словам организаторов, семьи не ограничены в творческой свободе — традиции могут быть абсолютно разными. Например, это могут быть совместные занятия спортом и творчеством, визиты к родственникам, чтение книг в семейном кругу и т.д.