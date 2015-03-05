Сними ролик о семейной традиции и выиграй мультиварку

Условия участия просты и понятны: видео должно быть хорошего качества, хронометраж — 2 минуты. По словам организаторов, семьи не ограничены в творческой свободе — традиции могут быть абсолютно разными. Например, это могут быть совместные занятия спортом и творчеством, визиты к родственникам, чтение книг в семейном кругу и т.д.
Именно поэтому, в рамках Конкурса предложены 6 номинаций:
— «Самая необычная семейная традиция»;
— «Самая массовая семейная традиция» (награждается семья с самым большим числом родственников);
— «Самая веселая семейная традиция»;
— «Самый оригинальный видеоролик»;
— «Лучшая режиссура»;
— «Самая спортивная семейная традиция».
Сотрудники Центра «Семья» рекомендуют семейным «киностудям» поторопиться с выпуском роликов, так как заявки принимаются до 18 марта. Видеорассказ о традициях своей семьи необходимо загрузить на любой файлобменник, отправить по адресу электронной почты: [email protected] либо передать запись лично по адресу: Тюмень, пр. Геологоразведчиков, 14а, каб. 110.
Итоговое мероприятие конкурса намечено на 15 мая. Праздник пройдет в формате кинопремии, где все присутствующие смогут увидеть работы участников.
Шесть семей победителей уйдут домой с мультиварками, а лауреаты вторых и третьих мест получат не менее приятные призы, сообщают в «Семье». Кроме того, авторы самых интересных видео смогут увидеть свои шедевры в эфире телеканала «Регион-Тюмень».
Узнать подробности о проведении конкурса, ознакомиться с положением можно в официальной группе Областного центра «Семья» Вконтакте: http://vk.com/centerfamily72, а также по телефону 20-16-74.