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Сними ролик о семейной традиции и выиграй мультиварку

5 марта 2015, 16:02
Семьи с детьми приглашают принять участие в конкурсе видеороликов «Семейные традиции». Отправьте свой клип до 18 марта, и вы получите возможность выиграть ценные призы.
Сюжет
Тюмень

Условия участия просты и понятны: видео должно быть хорошего качества, хронометраж — 2 минуты. По словам организаторов, семьи не ограничены в творческой свободе — традиции могут быть абсолютно разными. Например, это могут быть совместные занятия спортом и творчеством, визиты к родственникам, чтение книг в семейном кругу и т.д.

Именно поэтому, в рамках Конкурса предложены 6 номинаций:

— «Самая необычная семейная традиция»;

— «Самая массовая семейная традиция» (награждается семья с самым большим числом родственников);

— «Самая веселая семейная традиция»;

— «Самый оригинальный видеоролик»;

— «Лучшая режиссура»;

— «Самая спортивная семейная традиция».

Сотрудники Центра «Семья» рекомендуют семейным «киностудям» поторопиться с выпуском роликов, так как заявки принимаются до 18 марта. Видеорассказ о традициях своей семьи необходимо загрузить на любой файлобменник, отправить по адресу электронной почты: [email protected] либо передать запись лично по адресу: Тюмень, пр. Геологоразведчиков, 14а, каб. 110.

Итоговое мероприятие конкурса намечено на 15 мая. Праздник пройдет в формате кинопремии, где все присутствующие смогут увидеть работы участников.

Шесть семей победителей уйдут домой с мультиварками, а лауреаты вторых и третьих мест получат не менее приятные призы, сообщают в «Семье». Кроме того, авторы самых интересных видео смогут увидеть свои шедевры в эфире телеканала «Регион-Тюмень».

Узнать подробности о проведении конкурса, ознакомиться с положением можно в официальной группе Областного центра «Семья» Вконтакте: http://vk.com/centerfamily72, а также по телефону 20-16-74.

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