На ведическом фестивале в Тюмени будут собирать помощь бездомным собакам

«Жители Индии проявляют особенно бережное чувство к корове. В этой стране она считается священным животным. Древние индийские поверья гласят, что корова воплощает в себе материнскую сущность. Она представляет скромность, доброту, понимание и все те хорошие и приятные качества, которыми обладает мать. Вообще, ко всем животным в Индии относятся с огромным уважением — их не бьют, не прогоняют с дороги и не подают к обеду. Большая часть населения Индии — вегетарианцы, и это обусловлено тем же уважительным отношением к животным», — поделилась Ольга Назырова, одна из организаторов фестиваля.