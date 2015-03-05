На ведическом фестивале в Тюмени будут собирать помощь бездомным собакам

Гостей мероприятия на фестивале также ждут выступления Mantras&Stories (visual/sound project) (Москва), ВИА «Волшебные мантры», Театр «Ади Даса» (Челябинск), индийские танцы, световое шоу (Барнаул), ярмарка, индийская кухня, мастер-классы и кукольный спектакль для детей.
«Жители Индии проявляют особенно бережное чувство к корове. В этой стране она считается священным животным. Древние индийские поверья гласят, что корова воплощает в себе материнскую сущность. Она представляет скромность, доброту, понимание и все те хорошие и приятные качества, которыми обладает мать. Вообще, ко всем животным в Индии относятся с огромным уважением — их не бьют, не прогоняют с дороги и не подают к обеду. Большая часть населения Индии — вегетарианцы, и это обусловлено тем же уважительным отношением к животным», — поделилась Ольга Назырова, одна из организаторов фестиваля.
Для приюта «Лучший друг» вы можете принести: корма для животных: сухие для кошек (лучше «Наша марка», «Стаут», «Эврика»), сухие для собак («Дилли»,«Наша марка», «Стаут», «Оскар»), крупы (лучше гречка, геркулес, пшеничная, пшено, макароны).
«Забота о бездомных животных в Индии проявляется не только, в нежных чувствах, но и на практике. Частое явление — это Гошала (дом) для бездомных коров. В отличие от Западных стран, там не убивают коров, от которых „пользы“ нет и те перестают давать молоко, а заботятся о них до конца жизни», — рассказал Юрий Жук, соорганизатор фестиваля.