На память из Петербурга вез не магнит, а пакетик гашиша

В Тюмени сотрудники транспортной полиции задержали молодого человека, который привез из Санкт-Петербурга пакетик гашиша.
28-летний тюменец был задержан по подозрению в хранении и перевозке наркотических средств при выходе из вагона пассажирского поезда.
«Молодой человек был препровожден для проведения личного досмотра в пункт полиции, расположенный в здании железнодорожного вокзала Тюмени. В личных вещах задержанного был обнаружен и изъят полимерный пакетик с находившимся в нем веществом темного цвета. Результаты проведенного позже исследования показали, что в пакетике находится гашиш массой 4,5 грамма, что является значительным размером», — сообщили в пресс-службе Тюменского ЛО МВД России на транспорте.
По словам задержанного, наркотик он нашел около одного из ночных клубов Санкт-Петербурга» и решил оставить себе.
В настоящее время материалы проверки переданы в органы дознания Тюменского линейного отдела МВД России на транспорте для возбуждения уголовного дела. Действия задержанного квалифицируются по статье 228 УК РФ.