На память из Петербурга вез не магнит, а пакетик гашиша

«Молодой человек был препровожден для проведения личного досмотра в пункт полиции, расположенный в здании железнодорожного вокзала Тюмени. В личных вещах задержанного был обнаружен и изъят полимерный пакетик с находившимся в нем веществом темного цвета. Результаты проведенного позже исследования показали, что в пакетике находится гашиш массой 4,5 грамма, что является значительным размером», — сообщили в пресс-службе Тюменского ЛО МВД России на транспорте.