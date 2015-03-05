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На память из Петербурга вез не магнит, а пакетик гашиша

5 марта 2015, 17:29
В Тюмени сотрудники транспортной полиции задержали молодого человека, который привез из Санкт-Петербурга пакетик гашиша.
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Тюмень

В Тюмени сотрудники транспортной полиции задержали молодого человека, который привез из Санкт-Петербурга пакетик гашиша.

28-летний тюменец был задержан по подозрению в хранении и перевозке наркотических средств при выходе из вагона пассажирского поезда.

«Молодой человек был препровожден для проведения личного досмотра в пункт полиции, расположенный в здании железнодорожного вокзала Тюмени. В личных вещах задержанного был обнаружен и изъят полимерный пакетик с находившимся в нем веществом темного цвета. Результаты проведенного позже исследования показали, что в пакетике находится гашиш массой 4,5 грамма, что является значительным размером», — сообщили в пресс-службе Тюменского ЛО МВД России на транспорте.

По словам задержанного, наркотик он нашел около одного из ночных клубов Санкт-Петербурга» и решил оставить себе.

В настоящее время материалы проверки переданы в органы дознания Тюменского линейного отдела МВД России на транспорте для возбуждения уголовного дела. Действия задержанного квалифицируются по статье 228 УК РФ.

#Новости#Тюмень#Наркотики#Таня#Общество
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