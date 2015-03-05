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Мясо из Таджикистана и Узбекистана не пустили в Тюменскую область

5 марта 2015, 10:28
Государственными инспекторами Управления Россельхознадзора по Тюменской области, Ямало-Ненецкому и Ханты-Мансийскому автономным округам проконтролирован ввоз на территорию Тюменской области авиа и ж/д транспортом животных и продукции животного происхождения.
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Тюмень

Всего на территорию Тюменской области было завезено более 50 тонн мяса и мясопродуктов, около 100 кг рыбы и морепродуктов, 50 тысяч живых икринок форели, 300 пиявок медицинских из Санкт-Петербурга и Москвы, а также более пятисот тонн кормов и кормовых добавок из Владимирской области.

В ходе осмотра груза и багажа пассажиров в авиационных пунктах пропуска через Государственную границу РФ задержана и направлена на уничтожение продукция животного происхождения, ввезенная из Таджикистана и Узбекистана.

Отметим, в настоящее время действуют ограничения на ввоз подконтрольной продукции из ряда иностранных государств, неблагополучных по остроинфекционным заболеваниям животных.

Напомним, что требования закона запрещают ввоз в ручной клади, багаже и почтовых отправлениях для личного пользования физическими лицами подконтрольных товаров из третьих стран, без разрешения и без ветеринарного сертификата страны отправления товара за исключением ввоза до 5 килограммов включительно в расчете на одно физическое лицо готовой продукции животного происхождения в заводской упаковке, при условии благополучия в эпизоотическом отношении страны производителя указанного товара и страны вывоза.

Фото: http://votveti.ru

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