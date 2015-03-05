Мясо из Таджикистана и Узбекистана не пустили в Тюменскую область

Напомним, что требования закона запрещают ввоз в ручной клади, багаже и почтовых отправлениях для личного пользования физическими лицами подконтрольных товаров из третьих стран, без разрешения и без ветеринарного сертификата страны отправления товара за исключением ввоза до 5 килограммов включительно в расчете на одно физическое лицо готовой продукции животного происхождения в заводской упаковке, при условии благополучия в эпизоотическом отношении страны производителя указанного товара и страны вывоза.