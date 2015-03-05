Мясо из Таджикистана и Узбекистана не пустили в Тюменскую область

Всего на территорию Тюменской области было завезено более 50 тонн мяса и мясопродуктов, около 100 кг рыбы и морепродуктов, 50 тысяч живых икринок форели, 300 пиявок медицинских из Санкт-Петербурга и Москвы, а также более пятисот тонн кормов и кормовых добавок из Владимирской области.
В ходе осмотра груза и багажа пассажиров в авиационных пунктах пропуска через Государственную границу РФ задержана и направлена на уничтожение продукция животного происхождения, ввезенная из Таджикистана и Узбекистана.
Отметим, в настоящее время действуют ограничения на ввоз подконтрольной продукции из ряда иностранных государств, неблагополучных по остроинфекционным заболеваниям животных.
Напомним, что требования закона запрещают ввоз в ручной клади, багаже и почтовых отправлениях для личного пользования физическими лицами подконтрольных товаров из третьих стран, без разрешения и без ветеринарного сертификата страны отправления товара за исключением ввоза до 5 килограммов включительно в расчете на одно физическое лицо готовой продукции животного происхождения в заводской упаковке, при условии благополучия в эпизоотическом отношении страны производителя указанного товара и страны вывоза.
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