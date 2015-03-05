Готовьтесь к сезону клещей уже сейчас

В период весенних праздников и сезона отпусков ожидается массовый выезд населения в загородную зону, в связи с чем увеличивается опасность заражения клещевым вирусным энцефалитом. Чтобы получить иммунитет от клещевого энцефалита, необходимо пройти серию из трех прививок. По стандартной схеме первые две прививки ставят в холодное время года с интервалом в несколько месяцев, а третью — через год после второй. Допустима и вакцинация по экстренной схеме, когда прививки ставят с интервалом в несколько недель.
В целях профилактики возникновения клещевого энцефалита в области проводится иммунизация лиц, относящихся к группам высокого риска заболевания, и детей. об этом сообщает Роспотребнадзор.
Взрослому населению г. Тюмени, пострадавшему от укуса клеща помощь окажут в приемном отделении Областной инфекционной больницы (ул. Комсомольская, 54). Детям до 17 лет необходимо обратиться в приёмное отделение детского стационара Областной клинической больницы № 2 (ул. Мельникайте, 75).
Противоклещевые обработки за счет средств областного бюджета начнутся при появлении растительного покрова и наличии благоприятных погодных условий.
Отметим, в прошлом сезоне по поводу присасывания клещей в медицинские организации обратилось чуть более 16 тысяч человек, это на 17% превышает показания 2013 года. Заболеваемость клещевым вирусным энцефалитом выросла на 6% в 2014 году. Прививки поставили 79 тысяч тюменцев, в том числе 16 тысяч детей. На 2015 год планируют закупить 120 тысяч доз вакцины, которую можно поставить бесплатно по полису ОМС в поликлинике по месту жительства. Однако вакцины на всех не хватит, врачи призывают тюменцев самим позаботиться о своем здоровье.
Напоминаем, если вы обнаружили на себе присосавшегося клеща, то как можно быстрее удалите его (с помощью растительного масла). Нельзя всосавшегося клеща пытаться давить или резко выдергивать. После извлечения клеща, руки и место укуса необходимо продезинфицировать (например, протереть спиртом, а место укуса обработать раствором йода). Обращаться за медицинской помощью необходимо как можно раньше, для проведения профилактических мероприятий, защищающих вас от развития клещевых инфекций, но не позднее трех дней после укуса.
При посещении зон отдыха на природе необходимо одеваться таким образом, чтобы снизить возможность проникновения клещей под одежду и облегчить ее быстрый осмотр. Нельзя садиться или ложиться на траву. Необходимо регулярно (каждые 15 минут) проводить само- и взаимоосмотры для обнаружения прицепившихся к одежде клещей; применять для обработки одежды специальные акарицидные и репеллентные средства или носить специальную защитную одежду. Для выбора места стоянки, ночевки в лесу предпочтительны сухие сосновые леса с песчаной почвой или участки, лишенные травянистой растительности. Перед ночевкой следует тщательно осмотреть одежду, тело, волосы. После возвращения из леса необходимо как можно быстрее провести полный осмотр тела, одежды. Не заносите в помещение свежесорванные цветы, ветки, охотничьи трофеи, верхнюю одежду и другие предметы, на которых могут оказаться клещи. Необходимо осматривать домашних животных, находившихся на улице, обнаруженных клещей снимать и умерщвлять. Давливать клещей пальцами нельзя.
Фото: theufa.ru