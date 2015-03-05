Готовьтесь к сезону клещей уже сейчас

При посещении зон отдыха на природе необходимо одеваться таким образом, чтобы снизить возможность проникновения клещей под одежду и облегчить ее быстрый осмотр. Нельзя садиться или ложиться на траву. Необходимо регулярно (каждые 15 минут) проводить само- и взаимоосмотры для обнаружения прицепившихся к одежде клещей; применять для обработки одежды специальные акарицидные и репеллентные средства или носить специальную защитную одежду. Для выбора места стоянки, ночевки в лесу предпочтительны сухие сосновые леса с песчаной почвой или участки, лишенные травянистой растительности. Перед ночевкой следует тщательно осмотреть одежду, тело, волосы. После возвращения из леса необходимо как можно быстрее провести полный осмотр тела, одежды. Не заносите в помещение свежесорванные цветы, ветки, охотничьи трофеи, верхнюю одежду и другие предметы, на которых могут оказаться клещи. Необходимо осматривать домашних животных, находившихся на улице, обнаруженных клещей снимать и умерщвлять. Давливать клещей пальцами нельзя.