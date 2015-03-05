8 тюменских фирм должны зарплату своим сотрудникам

Выявленные в ходе заседания факты выплаты заработной платы ниже прожиточного минимума в отдельных организациях будут рассматриваться на заседаниях территориальных рабочих групп по снижению неформальной занятости и легализации заработной платы, сообщают в департаменте труда и занятости населения Тюменской области.