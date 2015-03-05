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8 тюменских фирм должны зарплату своим сотрудникам

5 марта 2015, 10:39
На заседании областной межведомственной группы по заработной плате в организациях Тюменской области рассмотрели вопрос по погашению задолженности по выплате зарплаты работникам.
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Тюмень

Нарушения в выплате заработной платы были выявлены в таких организациях, как ООО «Комбинат строительных материалов», ЗАО «Ялуторовский КСМ», ОАО «Геотек Сейсморазведка», ЗАО «Сибдорстрой», ОАО ЛП «Туртас», ООО «Сибстройинвест», ЗАО «Тюменский строитель», ООО «Молдикс».

Выявленные в ходе заседания факты выплаты заработной платы ниже прожиточного минимума в отдельных организациях будут рассматриваться на заседаниях территориальных рабочих групп по снижению неформальной занятости и легализации заработной платы, сообщают в департаменте труда и занятости населения Тюменской области.

Фото: http://lpravda.com

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