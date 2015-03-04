Зафиксирован 70-процентный рост цен на сахар

Кроме того, на рост цен повлияло ослабление национальной валюты. «Текущий уровень цен на сахар отражает возросшие из-за девальвации рубля затраты на приобретение импортных ресурсов для ведения производственной деятельности», — сообщают в ведомстве. Минэкономразвития информирует, что в 2014 году импорт сахара-сырца вырос на четверть, а белого сахара — почти в 4 раза.