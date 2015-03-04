Зафиксирован 70-процентный рост цен на сахар

В ведомстве пояснили, что сахар дорожает из-за снижения сбора свеклы. В январе было произведено 44,5 тысячи тонн свекловичного сахара, что на 73,9 процента меньше, чем годом ранее.
Кроме того, на рост цен повлияло ослабление национальной валюты. «Текущий уровень цен на сахар отражает возросшие из-за девальвации рубля затраты на приобретение импортных ресурсов для ведения производственной деятельности», — сообщают в ведомстве. Минэкономразвития информирует, что в 2014 году импорт сахара-сырца вырос на четверть, а белого сахара — почти в 4 раза.
Кроме того, с января 2015 года увеличилась стоимость круп (на 45 процентов), яиц (на 19), макарон (на 14,6), подсолнечного масла (на 13,8), хлеба (на 11). На 22 процента подорожали овощи и фрукты.
По оценке «ВТБ Капитал», в 2015 году один россиянин будет тратить 50–55 процентов своего бюджета на покупку еды.
26 февраля Росстат сообщил, что годовая инфляция в РФ превысила 16 процентов. В январе рост цен составил 3,9 процента. Быстрее инфляция разгонялась только в феврале 1999 года (4,1 процента).
Ранее ФАС сообщила, что число зарегистрированных жалоб на высокие цены достигло рекордного значения. За неделю антимонопольное ведомство зафиксировало 1007 сообщений о дорожающих продуктах.
В Morgan Stanley считают, что по итогам 2015 года инфляция в России составит 13,7 процента. Международное рейтинговое агентство Fitch, в свою очередь, полагает, что инфляция в России достигнет 8,5 процента.
Согласно обновленному прогнозу Минэкономразвития, инфляция в 2015 году составит 12 процентов. В Минсельхозе прогнозируют 15-процентный рост цен.
Фото: reklama.com.ua