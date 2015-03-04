В Тюменской области назначили студенческого омбудсмена

Работа тюменского студенческого омбудсмена будет направлена на реализацию инициатив Артема Хромова, разработку предложений по совершенствованию законодательства в субъекте, защиту прав и законных интересов студентов, развитие студенческого самоуправления, правозащитную деятельность и повышение правовой грамотности студентов региональных ссузов и вузов.
Напомним, уполномоченный по правам студентов в России Артем Хромов вступил в свою должность в марте 2014 г. За это время студенческому омбудсмену удалось добиться отмены на федеральном уровне «комендантского часа» в студенческих общежитиях, признания незаконным необоснованного выселения из них на каникулах, пресечения во многих университетах практики взимания денег за пропуск занятий и пересдачу предметов, повышения платы за обучение и т.д.
В настоящее время ведется работа над созданием Консультационных региональных центров помощи студентам реорганизуемых и ликвидируемых университетов, разрабатывается система пропуска студентов во всех университеты страны, создается новая система трудоустройства по специальности выпускников вузов и и т.д.
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