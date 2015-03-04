В Тюменской области назначили студенческого омбудсмена

Напомним, уполномоченный по правам студентов в России Артем Хромов вступил в свою должность в марте 2014 г. За это время студенческому омбудсмену удалось добиться отмены на федеральном уровне «комендантского часа» в студенческих общежитиях, признания незаконным необоснованного выселения из них на каникулах, пресечения во многих университетах практики взимания денег за пропуск занятий и пересдачу предметов, повышения платы за обучение и т.д.