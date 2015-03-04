В Тюменской области ищут самую достойную молодежь

Конкурс проводится среди молодых людей двух возрастных категорий — от 14 до 25 лет и от 25 до 29 лет, совершивших социально значимые поступки, добившихся результатов и достижений, достойных признания жителями Тюменской области, в том числе в номинации «Предприниматель»: достижение высоких результатов в предпринимательской деятельности (владельцы, руководители малых и средних предприятий, ведущие инновационную, творческую, социально ответственную хозяйственную деятельность).