В Тюменской области ищут самую достойную молодежь

Конкурс проводится среди молодых людей двух возрастных категорий — от 14 до 25 лет и от 25 до 29 лет, совершивших социально значимые поступки, добившихся результатов и достижений, достойных признания жителями Тюменской области, в том числе в номинации «Предприниматель»: достижение высоких результатов в предпринимательской деятельности (владельцы, руководители малых и средних предприятий, ведущие инновационную, творческую, социально ответственную хозяйственную деятельность).
Ознакомиться с Положением о конкурсе можно на официальном портале правительства Тюменской области, сообщают в департаменте по спорту и молодежной политике администрации города Тюмени.
Желающим принять участие необходимо направить до 6 апреля 2015 года заявку и предусмотренные условиями конкурса документы в департамент по спорту и молодежной политике администрации города Тюмени. Контактный тел.: 46-44-96.
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