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В Тюменской области ищут самую достойную молодежь

4 марта 2015, 10:43
В Тюменской области стартовал общественный конкурс «Гордость Тюменской области — 2015». Основной целью конкурса является выявление и поощрение представителей молодежи Тюменской области, внесших значимый вклад и имеющих высокие достижения в научной, спортивной, производственной, политической, военной, творческой и общественной сферах деятельности.
Сюжет
Тюмень

Конкурс проводится среди молодых людей двух возрастных категорий — от 14 до 25 лет и от 25 до 29 лет, совершивших социально значимые поступки, добившихся результатов и достижений, достойных признания жителями Тюменской области, в том числе в номинации «Предприниматель»: достижение высоких результатов в предпринимательской деятельности (владельцы, руководители малых и средних предприятий, ведущие инновационную, творческую, социально ответственную хозяйственную деятельность).

Ознакомиться с Положением о конкурсе можно на официальном портале правительства Тюменской области, сообщают в департаменте по спорту и молодежной политике администрации города Тюмени.

Желающим принять участие необходимо направить до 6 апреля 2015 года заявку и предусмотренные условиями конкурса документы в департамент по спорту и молодежной политике администрации города Тюмени. Контактный тел.: 46-44-96.

Фото: http://inspiration-inbox.com

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