Тюменский Арбат предлагает отпраздновать 8 Марта вместе

Не упустите возможность поздравить и порадовать маму, бабушку, сестру или дочку, сделайте приятное своим близким и любимым женщинам, позвольте в этот день им почувствовать себя на вершине блаженства и эстетического удовольствия! Приходите 8 марта в 14:00 в МФК «Магеллан», выигрывайте призы, получайте подарки и заряжайтесь правильным настроением в преддверии самого нежного праздника!