Тюменский Арбат предлагает отпраздновать 8 Марта вместе

Здесь каждая женщина, девушка сможет ощутить себя королевой или принцессой. Потому что мужчинам представится возможность поздравить даму сердца, маму, бабушку, сестру прямо со сцены арт-проекта «Тюменский Арбат «Содружество».
В этот день все поздравления будут посвящены вам, девушки. Песни, стихи, танцы, модное дефиле, розыгрыши призов — все только для вас, милые дамы! Ни одна представительница прекрасного пола не останется без подарка от «Тюменского Арбата «Содружество».
На сцену Тюменского Арбата 8 марта выйдут начинающие артисты и музыкальные коллективы, юные вокалисты и ученики цирковой студии «Сказочный мир». А также, по традиции, вы услышите выступление таких именитых музыкантов как вокально-инструментальный коллектив Kate&Band, который поразит вас разнообразием композиций и подарит праздничное и волшебное настроение.
И в лучших традициях Тюменского Арбата именно в МФК «Магеллан» будет презентован коллектив, который, по словам организаторов, имеет большие перспективы и возможность завоевать сердца поклонников. Приходите 8 марта в 14:00, и возможно, и вы влюбитесь в их творчество.
И, конечно, нельзя обойтись без творческих мастер-классов, ведь лучший подарок — сделанный своими руками. Интерактивную площадку создаст хобби-клуб «Аромат творчества», который научит всех желающих создавать произведения искусства за считанные минуты.
Не упустите возможность поздравить и порадовать маму, бабушку, сестру или дочку, сделайте приятное своим близким и любимым женщинам, позвольте в этот день им почувствовать себя на вершине блаженства и эстетического удовольствия! Приходите 8 марта в 14:00 в МФК «Магеллан», выигрывайте призы, получайте подарки и заряжайтесь правильным настроением в преддверии самого нежного праздника!