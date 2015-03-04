Тюменки чаще всего травятся лекарственными препаратами

Летальных исходов от острых отравлений химической этиологии в Тюменской области за 2014 год зарегистрировано 321 случай, из них на долю отравлений спиртосодержащей продукцией приходится — 44,5%, наркотическими веществами — 13,4%, лекарственными препаратами — 8,8%, другими мониторируемыми видами — 33,3% (среди них большая часть летальных исходов приходится на отравления окисью углерода — 56,0%).