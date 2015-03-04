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Тюменки чаще всего травятся лекарственными препаратами

4 марта 2015, 11:37
Женщины чаще травятся лекарственными препаратами, чем мужчины. Об этом свидетельствуют данные Роспотребнадзора по Тюменской области.
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Тюмень

Женщины чаще всего травятся лекарственными препаратами, чем мужчины. Об этом свидетельствуют данные Роспотребнадзора по Тюменской области.

За 2014 год в регионе зарегистрировано 2554 случая острых отравлений химической этиологии, среди отравившихся — 60,6% мужчины, 39,4% женщины.

Из них 34,1% (871 случаев) человек отравились лекарственными препаратами: мужчины — 38,9%, женщины — 61,1%. 31,4% (802 случая) населения отравились другими мониторируемыми видами (острые отравления неуточненными веществами, товарами бытового назначения, угарным газом, уксусной кислотой и т.д.): мужчины — 61,6%, женщины — 38,4%. 20% продукцией (510 случаев) занимают отравления спиртсодержащей: мужчины — 81,8%, женщины — 18,2%, 12% (308 случаев) — наркотическими веществами: мужчины — 87,7%, женщины -12,3%, 2,5% (63 случая) — пищевые отравления: мужчины — 46,0%, женщины — 54,0%.

По социальной структуре среди отравившихся 45,2% безработные граждане, 16,8% — работающие и 12,8% неорганизованные дети.

Летальных исходов от острых отравлений химической этиологии в Тюменской области за 2014 год зарегистрировано 321 случай, из них на долю отравлений спиртосодержащей продукцией приходится — 44,5%, наркотическими веществами — 13,4%, лекарственными препаратами — 8,8%, другими мониторируемыми видами — 33,3% (среди них большая часть летальных исходов приходится на отравления окисью углерода — 56,0%).

Фото: medinform.nnov.ru

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