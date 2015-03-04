Северянин убил женщину, которая хотела за него замуж

В Тюменской области осужден 40-летний житель Ханты-Мансийского автономного округа Олег Герега. В прошлом году он убил любовницу, побоявшись, что та расскажет об их романе законной супруге.
Как сообщалось ранее, 25 июня 2014 года в овраге в лесу на 137 км автодороги Шадринск-Ялуторовск, проходящем по территории Исетского района, был обнаружен труп женщины. Возможно, местный житель в темноте и не заметил бы засыпанное землей тело, если бы не видневшиеся ноги с накрашенными ярким красным лаком ногтями. Мужчина сразу же сообщил о страшной находке в правоохранительные органы. Было возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.105 УК РФ (убийство).
Оперативникам удалось установить личность погибшей: 40-летняя жительница Сургутского района ХМАО поехала в мае в Тюменскую область вместе с кавалером, но домой так и не вернулась. Фотографию найденного тела отправили по электронной почте дочери пропавшей, и девушка опознала свою мать. Позднее в Тюменскую область приехал родной брат женщины. Он официально опознал сестру и был признан потерпевшим по делу.
Выяснилось, что мужчина, с которым северянка поехала в Тюменскую область, — Олег Герега. Как сообщали ранее в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Тюменской области, женщина познакомились с ним по смс-переписке осенью 2013 года, и пара стала периодически встречаться. При этом Герега был женат, имел двух маленьких детей. Именно это обстоятельство и стало камнем преткновения в отношениях.
«Следователи выяснили, что во время поездки — ночью 18 мая 2014 года — между мужчиной и его спутницей произошла ссора. Она хотела замуж за возлюбленного, но Герега разводиться не собирался. Женщина стала угрожать, что расскажет жене об их отношениях. Кроме того, она попросила отдать все деньги, которые кавалер у нее занимал. Герега убил ее баллонным ключом, а труп спрятал в лесу», — рассказали в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.
Там отметили, что поначалу, еще до того, как нашли труп, Герега пытался запутать сотрудников правоохранительных органов: он рассказывал, что действительно поехал с подругой в Тюменскую область, но по дороге высадил ее, так как женщине нужно было попасть в Тюмень, а ему было не по пути. Позднее под давлением доказательств Герега признался в убийстве и раскаялся в совершении преступления. В автомобиле мужчины нашелся баллонный ключ со следами крови, а детализация телефонных звонков показала, что он был в районе, где обнаружили тело женщины.
Олег Герега признан виновным в совершении убийства. Суд назначил ему наказание в виде 9 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.