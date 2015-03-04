Северянин убил женщину, которая хотела за него замуж

Там отметили, что поначалу, еще до того, как нашли труп, Герега пытался запутать сотрудников правоохранительных органов: он рассказывал, что действительно поехал с подругой в Тюменскую область, но по дороге высадил ее, так как женщине нужно было попасть в Тюмень, а ему было не по пути. Позднее под давлением доказательств Герега признался в убийстве и раскаялся в совершении преступления. В автомобиле мужчины нашелся баллонный ключ со следами крови, а детализация телефонных звонков показала, что он был в районе, где обнаружили тело женщины.