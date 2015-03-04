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Победители «Гонки чемпионов» в Тюмени получат по 10 тысяч евро

4 марта 2015, 14:16
На «Приз губернатора Тюменской области» по биатлону, а также «Гонку чемпионов», которые состоятся в Тюмени 4 и 5 апреля, приедут семь зарубежных биатлонистов. Тренерский штаб российской сборной пока не обнародовал кандидатов на этих соревнованиях, однако, тюменские болельщики рассчитывают поболеть за земляков Антона Шипулина и Евгения Гараничева.

Как сообщает пресс-служба губернатора Тюменской области, в тюменских гонках изъявили желание поучаствовать ведущий французский биатлонист Мартен Фуркад, итальянки Доротея Вирер и Карин Оберхофер, чешка Вероника Виткова, а также ее партнеры по сборной Ондржей Моравец и Михаил Шлезингер. Посетит мероприятия и белорусская чемпионка, родом из ХМАО, Дарья Домрачева, а также финская спортсменка Кайса Мякяряйнен. Отметим, что она вместе с Мартеном Фуркадом уже посещали Приз губернатора Тюменской области. Ожидается также участие и других именитых спортсменов. Как уточняет АСН «Тюменская арена», в настоящее время организаторами ведутся переговоры с некоторыми ведущими атлетами из Норвегии, Германии и других стран.

Напомним, международные соревнования в Тюмени пройдут под занавес зимнего биатлонного сезона. В настоящее время звезды российского и мирового биатлона находятся в Финляндии, где проходит Чемпионат мира. Приз губернатора Тюменской области ровно через месяц традиционно примет ОЦВЗ «Жемчужина Сибири», «Гонка чемпионов» состоится на следующий день на стадионе «Геолог».

В последней примут участие десять мужчин и десять женщин. Призом за первое место станет 10 тысяч евро, второе место — 8 тысяч, бронзовые призеры получат 7 тысяч евро. По словам губернатора Тюменской области Владимира Якушева, соглашение с генеральным спонсором к настоящему времени достигнуто. Он будет назван после того, как соответствующий документ будет доработан юристами и подписан всеми сторонами.

#Новости#Биатлон#Стадион Геолог#Жемчужина Сибири#Алексей#Спорт
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