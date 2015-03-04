Победители «Гонки чемпионов» в Тюмени получат по 10 тысяч евро

Как сообщает пресс-служба губернатора Тюменской области, в тюменских гонках изъявили желание поучаствовать ведущий французский биатлонист Мартен Фуркад, итальянки Доротея Вирер и Карин Оберхофер, чешка Вероника Виткова, а также ее партнеры по сборной Ондржей Моравец и Михаил Шлезингер. Посетит мероприятия и белорусская чемпионка, родом из ХМАО, Дарья Домрачева, а также финская спортсменка Кайса Мякяряйнен. Отметим, что она вместе с Мартеном Фуркадом уже посещали Приз губернатора Тюменской области. Ожидается также участие и других именитых спортсменов. Как уточняет АСН «Тюменская арена», в настоящее время организаторами ведутся переговоры с некоторыми ведущими атлетами из Норвегии, Германии и других стран.