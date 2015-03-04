Еврогимназия — школа нового поколения

Вы скажете, что на это нужно много времени и сил, а у Вас так много работы… На помощь вашей семье пришла школа нового поколения — Еврогимназия.
Вы можете быть спокойны за здоровье и безопасность вашего первоклассника, так как в Еврогимназии:
Вы можете быть уверены в качестве обучения и приобретении вашим ребенком учебных навыков, необходимых для дальнейшего обучения.
Еврогимназия работает по российской общеобразовательной программе «Начальная щкола XXI века» с применением методов и приемов программы Международного Бакалавриата и образовательной технологии «Интеллект» (Ломоносовская школа, г. Москва).
С 1 класса Ваш ребенок будет углубленно изучать английский язык.
Кроме того, в течение дня Ваш ребенок будет заниматься в спортивных и творческих кружках и студиях (хореография, музыка, ИЗО, шахматы, айкидо, скалолазание, настольный теннис и прочее).
Приходите на диагностическое тестирование готовности ребенка к школе и записывайтесь в 1 класс Еврогимназии!
Осталось всего 5 мест!
ЧОУ начальная школа — детский сад «Еврогимназия»
Ул. Московский тр. 179 корпус 1/8
Тел.: 638–601
http://www.euro72.ru/