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Еврогимназия — школа нового поколения

4 марта 2015, 10:31
Вам бы хотелось совместить обучение ребёнка в школе с его полноценным всесторонним развитием? Думается, что да.

Вы скажете, что на это нужно много времени и сил, а у Вас так много работы… На помощь вашей семье пришла школа нового поколения — Еврогимназия.

Вы можете быть спокойны за здоровье и безопасность вашего первоклассника, так как в Еврогимназии:

  • до 14 человек в классе,
  • режим работы 08:00 до 20:00,
  • 6-разовое питание,
  • выполнение домашнего задания под контролем классного руководителя,
  • оздоровление и закаливание (дыхательная гимнастика и гимнастика для глаз, босоножие, витаминные паузы)

Вы можете быть уверены в качестве обучения и приобретении вашим ребенком учебных навыков, необходимых для дальнейшего обучения.

Еврогимназия работает по российской общеобразовательной программе «Начальная щкола XXI века» с применением методов и приемов программы Международного Бакалавриата и образовательной технологии «Интеллект» (Ломоносовская школа, г. Москва).

С 1 класса Ваш ребенок будет углубленно изучать английский язык.

Кроме того, в течение дня Ваш ребенок будет заниматься в спортивных и творческих кружках и студиях (хореография, музыка, ИЗО, шахматы, айкидо, скалолазание, настольный теннис и прочее).

Приходите на диагностическое тестирование готовности ребенка к школе и записывайтесь в 1 класс Еврогимназии!

Осталось всего 5 мест!

А так же приглашаем Вас и Вашего ребенка в Школу первоКЛАССных Родителей! Подробности на сайте.

ЧОУ начальная школа — детский сад «Еврогимназия»

Ул. Московский тр. 179 корпус 1/8

Тел.: 638–601

http://www.euro72.ru/

#Новости#Образование#Школьники#Женя#Общество
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