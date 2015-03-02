В центре города горело историческое здание

Как рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Тюменской области, сообщение о пожаре в доме № 31 по улице Республике поступило в 00.26. Спустя несколько минут на место происшествия прибыли первые пожарные расчеты. Огонь охватил третий этаж и кровлю здания. В 00.48 возгорание было локализовано, а к 1.00 пожар удалось ликвидировать.