В центре города горело историческое здание

В ночь на понедельник, 2 марта, в центре Тюмени произошел пожар. На улице Республики горело историческое здание, памятник архитектуры конца 19 века.
Как рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Тюменской области, сообщение о пожаре в доме № 31 по улице Республике поступило в 00.26. Спустя несколько минут на место происшествия прибыли первые пожарные расчеты. Огонь охватил третий этаж и кровлю здания. В 00.48 возгорание было локализовано, а к 1.00 пожар удалось ликвидировать.
В тушении пожара участвовали 16 единиц техники и 46 человек личного состава. Огнеборцам удалось отстоять первые этажи здания и соседние строения. Происшествие обошлось без жертв и пострадавших.
Причину пожара и сумму причиненного им ущерба устанавливают дознаватели.
Фото и видео: amdarina/Inatagram