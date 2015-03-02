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В центре города горело историческое здание

2 марта 2015, 11:35
В ночь на понедельник, 2 марта, в центре Тюмени произошел пожар. На улице Республики горело историческое здание, памятник архитектуры конца 19 века.
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Тюмень

В ночь на понедельник, 2 марта, в центре Тюмени произошел пожар. На улице Республики горело историческое здание, памятник архитектуры конца 19 века.

Как рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Тюменской области, сообщение о пожаре в доме № 31 по улице Республике поступило в 00.26. Спустя несколько минут на место происшествия прибыли первые пожарные расчеты. Огонь охватил третий этаж и кровлю здания. В 00.48 возгорание было локализовано, а к 1.00 пожар удалось ликвидировать.

В тушении пожара участвовали 16 единиц техники и 46 человек личного состава. Огнеборцам удалось отстоять первые этажи здания и соседние строения. Происшествие обошлось без жертв и пострадавших.

Причину пожара и сумму причиненного им ущерба устанавливают дознаватели.

Фото и видео: amdarina/Inatagram

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