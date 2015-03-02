В столкновении четырех авто под Тюменью пострадали 8 человек

В селе Красный Яр Уватского района во дворе частного дома на улице Мира автомобиль «Жигули» 7-й модели, двигаясь задним ходом, сбил 11-летнего ребенка. В доме, в ограде которого произошел инцидент, проживает семья, с семью детьми. По предварительным данным отец купил «Жигули» в неисправном состоянии, а ремонтом автомобиля занимался старший, 18-летний сын. Отремонтировав машину, молодой человек завел ее и решил опробовать, хотя водительского удостоверения пока не имеет. Парень велел младшим братьям и сестрам отойти и сдал сдавать назад, но 11-летний братишка отойти не успел. В результате происшествия мальчик получил травму грудной клетки.