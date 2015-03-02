В столкновении четырех авто под Тюменью пострадали 8 человек

По предварительным данным, водитель Kia, опережая Cresta, не выдержал боковой интервал, машины столкнулись и выехали на полосу встречного движения. Водителю Cresta удалось остановиться на обочине дороги, а Kia столкнулась с встречными автомобилями.
В результате ДТП травмы получили 8 человек, водители и пассажиры автомобилей, в том числе 8-летний мальчик, находившийся в одной из Toyota. У ребенка травма шеи. Тяжелые травмы у 28-летнего водителя Kia, у него травма головы, и его 26-летней пассажирки — у девушки перелом костей таза. Водительский стаж водителя Kia, как и 29-летнего водителя Toyota Cresta, ставшего участником аварии, всего один год.
В селе Красный Яр Уватского района во дворе частного дома на улице Мира автомобиль «Жигули» 7-й модели, двигаясь задним ходом, сбил 11-летнего ребенка. В доме, в ограде которого произошел инцидент, проживает семья, с семью детьми. По предварительным данным отец купил «Жигули» в неисправном состоянии, а ремонтом автомобиля занимался старший, 18-летний сын. Отремонтировав машину, молодой человек завел ее и решил опробовать, хотя водительского удостоверения пока не имеет. Парень велел младшим братьям и сестрам отойти и сдал сдавать назад, но 11-летний братишка отойти не успел. В результате происшествия мальчик получил травму грудной клетки.
На дороге Велижаны — Чугунаево в Нижнетавдинском районе в субботу съехал в кювет и перевернулся Volkswagen Polo. 56-летний водитель иномарки получил травму грудной клетки. Сотрудники ГИБДД зафиксировали в месте аварии наличие неудовлетворительных дорожных условий — снежного перемета на проезжей части.
В шесть часов утра воскресенье на 90 км дороги Тюмень — Омск в окрестностях Заводоуковска съехал в кювет и перевернулся автомобиль Toyota. По предварительным данным, причиной аварии стало превышение водителем безопасного скоростного режима. В результате происшествия 55-летний мужчина, находившийся за рулем, и его 26-летний пассажир получили травмы позвоночника.
В седьмом часу вечера у дома № 16 по улице Ватутина автомобиль Toyota Carina, двигаясь задним ходом, сбил 15-летнего подростка. У мальчика перелом голени, сообщает Госавтоинспекция области. За рулем автомобиля находился 18-летний юноша, получивший водительское удостоверение 5 месяцев назад.