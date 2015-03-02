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Тюменец отсидит три года за смерть друга в ДТП

2 марта 2015, 09:20
В конце прошлой недели Ленинский районный суд осудил к лишению свободы водителя, который в пьяном состоянии на внедорожнике врезался в бензовоз, в результате чего погиб его друг.

В ночь на 1 ноября 2014 года 25-летний житель Тюмени в состоянии опьянения разъезжал на Mitsubishi Pajero, принадлежащим его отцу. При этом в салоне автомобиля находились четверо его приятелей. Около 7 часов утра водитель, двигаясь по 5 км Старого Тобольского тракта, не выбрал скорость и безопасную дистанцию до двигавшегося впереди него бензовоза и столкнулся с ним. В результате происшествия погиб его 24-летний друг, сидевший на заднем пассажирском сиденье. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Тюменской области, потерпевший не был пристегнут ремнем безопасности, его смерть наступила от переломов костей свода и основания черепа.

Суд назначил водителю три года лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении и лишил его права управления транспортным средством на 2 года 6 месяцев. Кроме того, суд взыскал с осужденного в пользу матери погибшего 200 тысяч рублей в счет возмещения морального вреда.

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