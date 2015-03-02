Тюменец отсидит три года за смерть друга в ДТП

В ночь на 1 ноября 2014 года 25-летний житель Тюмени в состоянии опьянения разъезжал на Mitsubishi Pajero, принадлежащим его отцу. При этом в салоне автомобиля находились четверо его приятелей. Около 7 часов утра водитель, двигаясь по 5 км Старого Тобольского тракта, не выбрал скорость и безопасную дистанцию до двигавшегося впереди него бензовоза и столкнулся с ним. В результате происшествия погиб его 24-летний друг, сидевший на заднем пассажирском сиденье. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Тюменской области, потерпевший не был пристегнут ремнем безопасности, его смерть наступила от переломов костей свода и основания черепа.