Из списка важнейших лекарств убрали активированный уголь

В обновленный перечень ЖНВЛП были включены дополнительно 50 лекарственных препаратов, теперь он включает более 600 препаратов, в том числе впервые — дорогостоящие лекарства, необходимые при редких и угрожающих жизни заболеваний (гемофилия, муковисцидоз, злокачественные новообразования лимфоидной и кроветворной тканей, рассеянный склероз). Об этом сообщает «Дождь».
Как уточнили в Минздраве РФ, введение новых списков сделает лекарства доступнее для 30% пациентов, страдающих редкими заболеваниями.
Также из списка исключены три позиции, среди которых активированный уголь и один из гормональных контрацептивов — левоноргестрел, используемый для экстренного и длительного предотвращения или прерывания беременности.
Попадание лекарства в список позволяет государству регулировать как предельные цены на уровне производителей, так и оптовые и розничные надбавки. Цены на такие препараты установлены в рублях, что должно защитить их от резкой девальвации рубля.
Тем не менее, как пояснила «Российской газете» директор «Аптечной гильдии» Елена Неволина, цены на лекарства из списка жизненно важных в ближайшее время будут подняты в рамках антикризисного плана правительства, поскольку «производство не только не остановится, но и будет рентабельным».
Фото: sitv.ru