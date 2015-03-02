nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Из списка важнейших лекарств убрали активированный уголь

2 марта 2015, 12:22
С 1 марта вступили в силу новые перечни жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП) на 2015 год.
Сюжет
Тюмень

В обновленный перечень ЖНВЛП были включены дополнительно 50 лекарственных препаратов, теперь он включает более 600 препаратов, в том числе впервые — дорогостоящие лекарства, необходимые при редких и угрожающих жизни заболеваний (гемофилия, муковисцидоз, злокачественные новообразования лимфоидной и кроветворной тканей, рассеянный склероз). Об этом сообщает «Дождь».

Как уточнили в Минздраве РФ, введение новых списков сделает лекарства доступнее для 30% пациентов, страдающих редкими заболеваниями.

Также из списка исключены три позиции, среди которых активированный уголь и один из гормональных контрацептивов — левоноргестрел, используемый для экстренного и длительного предотвращения или прерывания беременности.

Попадание лекарства в список позволяет государству регулировать как предельные цены на уровне производителей, так и оптовые и розничные надбавки. Цены на такие препараты установлены в рублях, что должно защитить их от резкой девальвации рубля.

Тем не менее, как пояснила «Российской газете» директор «Аптечной гильдии» Елена Неволина, цены на лекарства из списка жизненно важных в ближайшее время будут подняты в рамках антикризисного плана правительства, поскольку «производство не только не остановится, но и будет рентабельным».

Фото: sitv.ru

#Новости#Лекарства#Цены#Здоровье#Тюмень#Медицина#Саша#Общество
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
Вчера, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Сегодня, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
Вчера, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
Вчера, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
Вчера, 17:25