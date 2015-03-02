Из списка важнейших лекарств убрали активированный уголь

Тем не менее, как пояснила «Российской газете» директор «Аптечной гильдии» Елена Неволина, цены на лекарства из списка жизненно важных в ближайшее время будут подняты в рамках антикризисного плана правительства, поскольку «производство не только не остановится, но и будет рентабельным».