Пропавшая девочка из Омска нашлась в Тюмени

Сотрудники полиции начали поисковые мероприятия: опросили родственников и знакомых девочки, работников автостанций и магазинов, проверили места возможного появления Василисы. Кроме того, ориентировка с ее приметами была направлена в граничащие с Омской областью регионы, в том числе, и в Тюменскую область.