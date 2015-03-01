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Пропавшая девочка из Омска нашлась в Тюмени

1 марта 2015, 12:43
Юную жительницу Омской области, которая пропала несколько дней назад, нашли в районе железнодорожного вокзала Тюмени сотрудники полиции. Как оказалось, до нашего города 15-летняя Василиса К. добралась автостопом.
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Тюмень

Юную жительницу Омской области, которая пропала несколько дней назад, нашли в районе железнодорожного вокзала Тюмени сотрудники полиции. Как оказалось, до нашего города 15-летняя Василиса К. добралась автостопом.

15-летняя жительница села Харино, расположенного неподалеку от Омска, ушла из дома 26 февраля, а на следующий день ее мама обратилась в полицию. По словам женщины, раньше Василиса не допускала самовольных уходов.

Сотрудники полиции начали поисковые мероприятия: опросили родственников и знакомых девочки, работников автостанций и магазинов, проверили места возможного появления Василисы. Кроме того, ориентировка с ее приметами была направлена в граничащие с Омской областью регионы, в том числе, и в Тюменскую область.

«Вчера девочка была обнаружена нарядом патрульно-постовой службы в Тюмени в районе железнодорожного вокзала. В настоящее время Василиса находится в реабилитационном центре для несовершеннолетних, где ожидает выехавших за ней родителей», — сообщает пресс-служба УМВД России по Омской области.

В беседе с инспектором ПДН девочка сообщила, что добралась до Тюмени автостопом. Противоправных действий в ее отношении не совершалось.

#Новости#Омск#Тюмень#Поиск людей#Таня#Общество
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