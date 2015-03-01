Из карантина в каникулы

Напомним, в общеобразовательных учреждениях Тюмени из-за превышения эпидпорога заболеваемости ОРВИ приостановлен учебный процесс первоначально с 13 по 23 февраля, но позже продлили карантин до 1 марта 2015 года. В школах Тюменского района карантин объявлен с 25 февраля по 9 марта.