Из карантина в каникулы

Напомним, в общеобразовательных учреждениях Тюмени из-за превышения эпидпорога заболеваемости ОРВИ приостановлен учебный процесс первоначально с 13 по 23 февраля, но позже продлили карантин до 1 марта 2015 года. В школах Тюменского района карантин объявлен с 25 февраля по 9 марта.
Обучающую программу школьникам придется интенсивно нагонять, видимо, для этого придется использовать часы, отведенные на повторение материала.
По информации департамента образования администрации города Тюмени, весенние каникулы состоятся с 23 по 29 марта 2015 года.