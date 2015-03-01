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Из карантина в каникулы

1 марта 2015, 17:44
В общеобразовательных школах областного центра закончился карантин. В понедельник, 2 марта, школьники приступят к обучению. Весенние каникулы школьников также начнутся в марте.

Напомним, в общеобразовательных учреждениях Тюмени из-за превышения эпидпорога заболеваемости ОРВИ приостановлен учебный процесс первоначально с 13 по 23 февраля, но позже продлили карантин до 1 марта 2015 года. В школах Тюменского района карантин объявлен с 25 февраля по 9 марта.

Обучающую программу школьникам придется интенсивно нагонять, видимо, для этого придется использовать часы, отведенные на повторение материала.

По информации департамента образования администрации города Тюмени, весенние каникулы состоятся с 23 по 29 марта 2015 года.

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