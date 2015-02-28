Родители узнали, как и чему учат их детей

«Я пришла с целью просто посмотреть на школу и педагогов, поскольку мы учимся здесь всего несколько месяцев, — рассказала родитель пятикласницы Евгения. — Полезно знать, как общаются учителя, как объясняют и вообще как говорят. Для себя вынесла несколько интересных тем. Например, то, что с пятого класса вместо природоведения по новым образовательным стандартам вводится биология и география, о том, как меняется система обучения наших детей».