Родители узнали, как и чему учат их детей

Родителей ждали сегодня в общеобразовательных и дошкольных учреждениях во всех муниципальных образованиях Тюменской области. В одну из школ города направился и журналист портала NashGorod.ru.
На входе школы № 4 родителей регистрировали, просили заполнить анонимную анкету о психотропных веществах и направляли в актовый зал. На открытии форума родителям пояснили план мероприятий, а далее проводили по кабинетам. Родителям рассказали об образовательных стандартах, их обновлениях, о том, что в школе появляется нового, и как можно помочь учреждению, а также детям в нем, развиться дальше.
«Я пришла с целью просто посмотреть на школу и педагогов, поскольку мы учимся здесь всего несколько месяцев, — рассказала родитель пятикласницы Евгения. — Полезно знать, как общаются учителя, как объясняют и вообще как говорят. Для себя вынесла несколько интересных тем. Например, то, что с пятого класса вместо природоведения по новым образовательным стандартам вводится биология и география, о том, как меняется система обучения наших детей».
«Мне просто хотелось прийти в школу, поскольку здесь еще училась я. Приятно просто побывать в этих стенах, вспомнить свои школьные годы, посмотреть, что изменилось, и в каких условиях учится здесь теперь уже мой ребенок», — поделилась эмоциями мама ученицы среднего звена Ксения.
Родители смогли оценить профессионализм педагогов не только своего ребенка, но и других классов, узнать, чем они могут помочь школе, какие у школы планы по развитию, понять важность классной и внеурочной деятельности, а также просто вспомнить свои школьные годы, посидеть за партой.
В школе № 4 родителей было менее ста человек, хотя учеников в учреждении более 600.