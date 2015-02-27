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Выскочивший из станка нож убил работника пилорамы

27 февраля 2015, 08:42
На пилораме, расположенной в селе Исетское, погиб один из работников: ему в голову попал пиловочный нож, выскочивший из работающего станка.

На пилораме, расположенной в селе Исетское, погиб один из работников: ему в голову попал пиловочный нож, выскочивший из работающего станка.

Трагедия произошла 21 декабря, когда 36-летний сотрудник ООО «Хорс» проводил уборку территории.

«Из деревообрабатывающего оцилиндровочного станка, находящегося в рабочем режиме, выскочил пиловочный нож обработки чистовой фрезы, который и причинил мужчине травму головы. Несмотря на попытки врачей, спасти человека не удалось, и он скончался в областной больнице № 13 в селе Исетское», — рассказали в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Тюменской области.

По данному факту проводится доследственная проверка, будет дана юридическая оценка произошедшего. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства случившегося.

#Новости#Несчастный случай#Тюменская область#Таня#Происшествия
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