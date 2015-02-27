Выскочивший из станка нож убил работника пилорамы

На пилораме, расположенной в селе Исетское, погиб один из работников: ему в голову попал пиловочный нож, выскочивший из работающего станка.
Трагедия произошла 21 декабря, когда 36-летний сотрудник ООО «Хорс» проводил уборку территории.
«Из деревообрабатывающего оцилиндровочного станка, находящегося в рабочем режиме, выскочил пиловочный нож обработки чистовой фрезы, который и причинил мужчине травму головы. Несмотря на попытки врачей, спасти человека не удалось, и он скончался в областной больнице № 13 в селе Исетское», — рассказали в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Тюменской области.
По данному факту проводится доследственная проверка, будет дана юридическая оценка произошедшего. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства случившегося.