Выскочивший из станка нож убил работника пилорамы

«Из деревообрабатывающего оцилиндровочного станка, находящегося в рабочем режиме, выскочил пиловочный нож обработки чистовой фрезы, который и причинил мужчине травму головы. Несмотря на попытки врачей, спасти человека не удалось, и он скончался в областной больнице № 13 в селе Исетское», — рассказали в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Тюменской области.