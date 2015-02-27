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Тюменцы сыграют в нетрадиционный хоккей на открытом льду

27 февраля 2015, 13:33
В Тюмени завтра, 28 февраля, на открытом льду пруда Южный (ул. Федюнинского — Самарцева) пройдут соревнования любительских хоккейных команд Red Bull Open Ice. Непрофессиональные хоккеисты сыграют в формате «четыре на четыре», дабы выявить сильнейшего и представить Тюмень на всероссийском турнире.
Сюжет
Тюмень

Как сообщают организаторы турнира, из 45 команд, подавших онлайн-заявки, на лед выйдут только 32. Судя по составу участников, среди потенциальных победителей практически все слои населения: старшеклассники тюменских школ, студенты, банковские и медицинские работники, сотрудники полиции, мебельщики, строители, таксисты, продавцы, нефтяники и другие. Пол участников не важен, есть лишь ограничение по возрасту — участнику должно быть не меньше 16 лет.

Соревнования будут проходить одновременно на четырех кортах. Правила турнира будут несколько отличаться от стандартных: 6 игроков в команде, полное отсутствие вратарей и ворота-ловушки. Запрещены силовые приемы и традиционные для хоккея щелчки. Игрокам предстоит продемонстрировать технику владения шайбой.

Турнир Red Bull Open Ice одновременно будет проходить еще в нескольких городах России: Санкт-Петербурге, Казани, Екатеринбурге, Воронеже, Владивостоке и Калининграде. Итогом станет национальное любительское первенство в Москве.

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