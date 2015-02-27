Тюменцы сыграют в нетрадиционный хоккей на открытом льду

Как сообщают организаторы турнира, из 45 команд, подавших онлайн-заявки, на лед выйдут только 32. Судя по составу участников, среди потенциальных победителей практически все слои населения: старшеклассники тюменских школ, студенты, банковские и медицинские работники, сотрудники полиции, мебельщики, строители, таксисты, продавцы, нефтяники и другие. Пол участников не важен, есть лишь ограничение по возрасту — участнику должно быть не меньше 16 лет.
Соревнования будут проходить одновременно на четырех кортах. Правила турнира будут несколько отличаться от стандартных: 6 игроков в команде, полное отсутствие вратарей и ворота-ловушки. Запрещены силовые приемы и традиционные для хоккея щелчки. Игрокам предстоит продемонстрировать технику владения шайбой.
Турнир Red Bull Open Ice одновременно будет проходить еще в нескольких городах России: Санкт-Петербурге, Казани, Екатеринбурге, Воронеже, Владивостоке и Калининграде. Итогом станет национальное любительское первенство в Москве.