Тюменцы сыграют в нетрадиционный хоккей на открытом льду

Как сообщают организаторы турнира, из 45 команд, подавших онлайн-заявки, на лед выйдут только 32. Судя по составу участников, среди потенциальных победителей практически все слои населения: старшеклассники тюменских школ, студенты, банковские и медицинские работники, сотрудники полиции, мебельщики, строители, таксисты, продавцы, нефтяники и другие. Пол участников не важен, есть лишь ограничение по возрасту — участнику должно быть не меньше 16 лет.