Тюменским водителям подарили солнечные очки

Многие водители жалуются, что их ослепляет весеннее солнце, и они не могут обеспечить безопасность. Малыши вручили водителям в качестве напоминания о маленьких пешеходах, которых обязательно нужно заметить на дороге, желтые воздушные шары, на которых они нарисовали солнце. А инспекторы ГИБДД вручили водителям солнечные очки.