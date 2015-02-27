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Тюменским водителям подарили солнечные очки

27 февраля 2015, 12:56
В рамках Всероссийской социальной кампании «Прогноз безопасности», тюменские дошкольники и сотрудники Госавтоинспекции сегодня напомнили водителям о необходимости снижать скорость и быть внимательнее на дорогах в период межсезонья.
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Дети

Многие водители жалуются, что их ослепляет весеннее солнце, и они не могут обеспечить безопасность. Малыши вручили водителям в качестве напоминания о маленьких пешеходах, которых обязательно нужно заметить на дороге, желтые воздушные шары, на которых они нарисовали солнце. А инспекторы ГИБДД вручили водителям солнечные очки.

«Солнечный патруль» привлек внимание жителей города. Водители, получившие подарки от малышей и инспекторов, остались довольны, сообщает Госавтоинспекция области.

Подготовка к участию в мероприятиях Всероссийской кампании в регионе идет полным ходом. Детский сад № 135, воспитанники которого вручали водителям шары, также примет участие в «Прогнозе безопасности».

#Новости#Автомобили#Дети#Транспорт#Маша#Общество
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