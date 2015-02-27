Тюменским водителям подарили солнечные очки

Многие водители жалуются, что их ослепляет весеннее солнце, и они не могут обеспечить безопасность. Малыши вручили водителям в качестве напоминания о маленьких пешеходах, которых обязательно нужно заметить на дороге, желтые воздушные шары, на которых они нарисовали солнце. А инспекторы ГИБДД вручили водителям солнечные очки.
«Солнечный патруль» привлек внимание жителей города. Водители, получившие подарки от малышей и инспекторов, остались довольны, сообщает Госавтоинспекция области.
Подготовка к участию в мероприятиях Всероссийской кампании в регионе идет полным ходом. Детский сад № 135, воспитанники которого вручали водителям шары, также примет участие в «Прогнозе безопасности».