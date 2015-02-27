Пакет с наркотиками нашелся в нише «запаски» в багажнике

«При проверке документов водитель Мухин сильно занервничал. На вопрос, имеются ли у него запрещенные предметы, молодой человек ответил утвердительно и достал из кармана брюк пакетик со спайсом массой 5,5 граммов. При этом Мухин пояснил, что в машине ничего запрещенного нет. Полицейские ему не поверили. В ходе досмотра в багажнике в нише запасного колеса был обнаружен и изъят пакет, в котором находился синтетический наркотик („соль“) массой 999 граммов», — сообщили в пресс-службе прокуратуры области.