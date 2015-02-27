Пакет с наркотиками нашелся в нише «запаски» в багажнике

Направлено в суд уголовное дело в отношении 23-летнего тюменца Ивана Мухина. Он обвиняется в совершении по ч.1 ст.30, ч.5 ст.228.1 УК РФ (приготовление к незаконному сбыту наркотических средств в особо крупном размере).
Днем 15 сентября прошлого года у осуществлявших патрулирование сотрудников ДПС вызвал подозрение автомобиль ВАЗ-21140, выезжавший с проселочной дороги на 10 км трассы Тюмень-Боровский-Богандинский, и они его остановили.
«При проверке документов водитель Мухин сильно занервничал. На вопрос, имеются ли у него запрещенные предметы, молодой человек ответил утвердительно и достал из кармана брюк пакетик со спайсом массой 5,5 граммов. При этом Мухин пояснил, что в машине ничего запрещенного нет. Полицейские ему не поверили. В ходе досмотра в багажнике в нише запасного колеса был обнаружен и изъят пакет, в котором находился синтетический наркотик („соль“) массой 999 граммов», — сообщили в пресс-службе прокуратуры области.
В ходе следствия установлено, что Мухин намеревался сбыть опасные вещества через тайники. Наркоделец был заключен под стражу.
Уголовное дело в отношении тюменца направлено в суд. Мухину грозит до 10 лет заключения.