На Войновке погиб молодой парень. Но как и почему — пока неясно

25 февраля в полицию поступило сообщение о падении человека с девятого этажа дома по улице Малая Боровская. «На месте происшествия работал экипаж комплексных сил полиции. Информация о том, что молодой человек упал с такой высоты, не подтвердилась ни при осмотре места, ни во время поквартирного и подворового обхода. По предварительным данным, на падение с девятого этажа ничего не указывает», — рассказали в пресс-службе УМВД по г. Тюмени.