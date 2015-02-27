На Войновке погиб молодой парень. Но как и почему — пока неясно

Странный случай произошел на днях на Войновке в Тюмени. Погиб молодой человек, но точную причину его смерти еще предстоит выяснить: есть свидетели, которые говорят, что парень упал с девятого этажа, однако в полиции считают, что на это ничто не указывает.
25 февраля в полицию поступило сообщение о падении человека с девятого этажа дома по улице Малая Боровская. «На месте происшествия работал экипаж комплексных сил полиции. Информация о том, что молодой человек упал с такой высоты, не подтвердилась ни при осмотре места, ни во время поквартирного и подворового обхода. По предварительным данным, на падение с девятого этажа ничего не указывает», — рассказали в пресс-службе УМВД по г. Тюмени.
Во двор на Войновке приезжали также две бригады скорой помощи. Как рассказали в пресс-службе Тюменской станции скорой медицинской помощи, вызов поступил в 19.00, а в 19.15 медики были на месте происшествия. Однако отстоять жизнь парня они не смогли: 21-летний молодой человек скончался от травм, несовместимых с жизнью. В отчетах врачей скорой помощи стоит отметка о падении с высоты.
И полиция, и скорая помощь передали всю информацию в Следственное управление СК РФ по Тюменской области. Следователям предстоит выяснить точную причину смерти молодого тюменца и обстоятельства, которые к ней привели. По неофициальным данным, парень принимал наркотики.
В пресс-службе Следственного управления СК РФ по Тюменской области подтвердили, что по факту гибели молодого тюменца проводится проверка. По ее результатам будет принято процессуальное решение.