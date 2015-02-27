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МФК «Тюмень» впервые пробился в финал «Кубка Еременко»

27 февраля 2015, 11:35
МФК «Тюмень» впервые в своей истории вышел в финал международного евразийского турнира «Кубок Константина Еременко», обыграв накануне, 26 февраля, алматинский «Кайрат» со счетом 5:4. В борьбе за главный трофей футболистам предстоит сразиться с екатеринбургской «Синарой», которая в параллельной встрече обыграла МФК «Тулпар» из Караганды.

В игре против обладателя Кубка УЕФА тюменские футболисты проявили настоящую волю к победе. Особенно отличился 24-летний защитник «Тюмени» Андрей Батырев — на его счету три мяча в ворота «Кайрата», включая два финальных, которые и решили судьбу поединка. На 39-ой минуте при счете 3:3 Батырев вывел команду вперед, а за три минуты до конца матча пробил пенальти. «Кайрат» усилиями своего бразильского форварда Жоана в ту же минуту сократил отставание, однако, сравнять счет уже не успел.

Наставник «Тюмени» Евгений Осинцев поблагодарил игроков за успешную игру в ходе послематчевой пресс-конференции. «Мы перед матчем, очень долго разбирали игру „Кайрата“. Особенно подключение вратаря к атакам. Сегодня, я думаю, мы справились с ним полностью. Очень радует, что мы реализовали свои моменты. Конечно, огромное спасибо болельщикам, последние пять минут они очень сильно нас поддерживали — они заслужили эту победу. Нам почетно обыграть команду мирового уровня», — приводит слова Осинцева пресс-служба клуба.

Финальный поединок в борьбе за «Кубок Еременко» состоится на площадке СК «Центральный» уже завтра, 28 февраля.

Фото: МФК «Тюмень»

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