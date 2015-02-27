МФК «Тюмень» впервые пробился в финал «Кубка Еременко»

В игре против обладателя Кубка УЕФА тюменские футболисты проявили настоящую волю к победе. Особенно отличился 24-летний защитник «Тюмени» Андрей Батырев — на его счету три мяча в ворота «Кайрата», включая два финальных, которые и решили судьбу поединка. На 39-ой минуте при счете 3:3 Батырев вывел команду вперед, а за три минуты до конца матча пробил пенальти. «Кайрат» усилиями своего бразильского форварда Жоана в ту же минуту сократил отставание, однако, сравнять счет уже не успел.