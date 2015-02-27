Кнопочный Samsung вместо айфона: еще одна жертва юного афериста

Как оказалось, 17-летний подросток в настоящее время нигде не работает и не учится, зато у него есть дочка, которой почти два годика. Юному папаше нужны были деньги, и он придумал схему с «продажей» айфона, которого у него на самом деле не было. Чтобы вымышленный смартфон быстрее купили, цену на него он назначил невысокую. Парнишка знал, что посылку можно открыть только после оплаты, поэтому спокойно отправил волгоградскому студенту игрушку, а самарскому подростку купленный в комиссионке Samsung и ждал, когда ему переведут деньги.