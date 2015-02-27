Кнопочный Samsung вместо айфона: еще одна жертва юного афериста

1 марта 2014 года подросток на одном из известных сайтов в Интернете разместил объявление о продаже Apple iPhone 5 s gold 64gb по заниженной цене — 16 тысяч рублей. При этом данного смартфона у подростка не было. Объявление заинтересовало 17-летнего жителя Самарской области.
«Аферист по электронной почте сообщил покупателю, что отправит телефон по почте наложенным платежом. 5 апреля несовершеннолетний на почте перевел продавцу 16 тысяч рублей, после чего ему выдали посылку. При вскрытии обнаружилось, что в ней находится старый кнопочный телефон Samsung. Потерпевший отправил обратно этот телефон и написал письмо продавцу, чтобы прояснить ситуацию, но ответа не последовало», — сообщили в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.
Мать обманутого подростка обратилась в полицию. Установить личность юного мошенника не составило труда — посылку он отправлял от своего имени, и сам получал на почте денежный перевод.
Внимательные читатели интернет-портала Nashgorod.ru помнят, что летом прошлого года наш сайт уже публиковал информацию о подростке, который обманул студента из Волгограда, прислав ему вместо обещанного айфона игрушечный телефон и 12 батареек. В пресс-службе облпрокуратуры подтвердили, что в новой истории речь идет о том же юном тюменце. Просто о втором покупателе, откликнувшемся на размещенное объявление о продаже дешевого айфона, стало известно позже.
Как оказалось, 17-летний подросток в настоящее время нигде не работает и не учится, зато у него есть дочка, которой почти два годика. Юному папаше нужны были деньги, и он придумал схему с «продажей» айфона, которого у него на самом деле не было. Чтобы вымышленный смартфон быстрее купили, цену на него он назначил невысокую. Парнишка знал, что посылку можно открыть только после оплаты, поэтому спокойно отправил волгоградскому студенту игрушку, а самарскому подростку купленный в комиссионке Samsung и ждал, когда ему переведут деньги.
Отметим, что в первом случае суд учел несовершеннолетний возраст обвиняемого, а также наличие у него на иждивении маленького ребенка, и принял решение о применении к подростку принудительных мер воспитательного воздействия. Вскоре будет суд по второму инциденту. Смягчающие обстоятельства остались прежними, однако, если судья будет строг, по ч. 2 ст. 159 УК РФ несовершеннолетнему может грозить крупный штраф, обязательные работы или даже лишение свободы на срок до 5 лет.