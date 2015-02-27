Госдума предлагает заменить транспортный налог акцизом на бензин

Председатель комитета Госдумы по транспорту Евгений Москвичев сообщил, что депутаты направили в правительство предложения по замене транспортного налога дополнительным акцизом на бензин с 2016 года. Как отметил Москвичев, в настоящее время уплачивать транспортный налог должны около 45 млн человек, однако собрать его удается только с 20 млн — для госказны это не очень эффективно.