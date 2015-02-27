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Госдума предлагает заменить транспортный налог акцизом на бензин

27 февраля 2015, 10:54
В Государственной думе правительству предложили заменить транспортный налог дополнительным акцизом на топливо в следующем, 2016 году. Депутаты считают, что собираемость транспортного налога невелика — всего 50%.

Председатель комитета Госдумы по транспорту Евгений Москвичев сообщил, что депутаты направили в правительство предложения по замене транспортного налога дополнительным акцизом на бензин с 2016 года. Как отметил Москвичев, в настоящее время уплачивать транспортный налог должны около 45 млн человек, однако собрать его удается только с 20 млн — для госказны это не очень эффективно.

Москвичев также напомнил о том, что депутаты в заботе о падающих продажах в российском автопроме предложили также ввести мораторий на утилизационный сбор с автопроизводителей. Предполагается, что в случае отмены утилизационного сбора покупатели смогут сэкономить в текущем году при покупке нового автомобиля до 300 тысяч рублей.

Напомним, в прошлом году депутаты Госдумы отклонили законопроект, отменявший транспортный налог с автомобилей с мощностью двигателя ниже 150 л.с. Тогда основанием для такого решения послужили опасения, что власти страны не смогут компенсировать субъектам Федерации выпадающие доходы.

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