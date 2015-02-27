Горячие новости: смерть биатлонистки, продление карантина, дело о пожаре

Смерть биатлонистки Алины Якимкиной обсуждали не только в Тюмени, но и по всей стране. Неудивительно, что именно информация об этом стала самой читаемой новостью интернет-портала Nashgorod.ru за неделю. Кроме того, тюменцы активно интересовались продлением карантина в школах города и обсуждали новые сведения о деле по страшному пожару на улице Колхозной.
Эта грустная новость набрала на сайте Nashgorod.ru более 9 тысяч просмотров. 21-летняя спортсменка умерла во время забега на этапе Кубка России в Тюмени. Она потеряла сознание и упала, когда до финишной черты оставалось каких-то 700 метров. Врачи находились на месте происшествия, однако, спасти жизнь девушки не удалось. По факту гибели биатлонистки проводят проверку следователи. Как стало известно после проведения судебно-медицинской экспертизы, причиной смерти спортсменки стала острая сердечная недостаточность.
Второй в рейтинге самых популярных новостей портала Nashgorod.ru стала информация о продлении карантина в тюменских школах до 1 марта. Такое решение принял оперативный Штаб по предупреждению заболеваемости ОРВИ и гриппом. Проведение занятий по дополнительному образованию, спортивных и культурно-массовых мероприятий также было отменено. Предполагается, что школьники Тюмени выйдут на учебу 2 марта. Добавим, что с 25 февраля по 9 марта из-за превышения эпидпорога заболеваемости ОРВИ объявлен карантин и в учебных заведениях Тюменского района.
Более трех тысяч просмотров набрала новость об уголовном деле в отношении мужчины, чья семья погибла в страшном пожаре, произошедшем в сентябре прошлого года на улице Колхозной. Как сообщили в прокуратуре, несколько лет назад мужчина самовольно установил электросчетчик, а также провел электропроводку в пристрое, где он жил с семьей. 17 сентября прошлого года из-за замыкания случился пожар. Огонь полностью уничтожил строение, а находившиеся в нем люди — две женщины и трое детей — не смогли выбраться на улицу из-за решеток на окнах. 44-летнего Сергея Демакова обвиняют в нарушении требований пожарной безопасности, ему грозит до 7 лет лишения свободы.
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