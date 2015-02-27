Горячие новости: смерть биатлонистки, продление карантина, дело о пожаре

Более трех тысяч просмотров набрала новость об уголовном деле в отношении мужчины, чья семья погибла в страшном пожаре, произошедшем в сентябре прошлого года на улице Колхозной. Как сообщили в прокуратуре, несколько лет назад мужчина самовольно установил электросчетчик, а также провел электропроводку в пристрое, где он жил с семьей. 17 сентября прошлого года из-за замыкания случился пожар. Огонь полностью уничтожил строение, а находившиеся в нем люди — две женщины и трое детей — не смогли выбраться на улицу из-за решеток на окнах. 44-летнего Сергея Демакова обвиняют в нарушении требований пожарной безопасности, ему грозит до 7 лет лишения свободы.