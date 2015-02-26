Визажист и стилист преобразят тюменок в «Фаворите»

В 12:00 начнется мастер-класс талантливого визажиста Ишимцевой Ирины. Хочется отметить, что Ирина создала уже 3000 свадебных образов для счастливых невест, столько же тещ побывало в ее заботливых руках, а это значит, что она осчастливила как минимум 6000 мужчин в городе Тюмень! На мастер-классе Ирина расскажет и покажет, какой стиль в макияже станет настоящим хитом сезона 2015. А главное, все техники вы сможете попробовать на себе благодаря партнёру проекта — магазину косметики и парфюмерии Л’этуаль.*
В 15:00 нас встретит стилист Анастасия Листровая — имеено она делает из «серых мышек» светских львиц и из «ботанов» — «мачо», этакая Влад Лисовец в юбке!
Мы узнаем о стилевых тенденциях этой весны. Всем желающим после интереснейшей теории стилист создаст невероятные модные образы из нарядов марок Zolla и YNG.
А всех любителей создавать прекрасное своими руками мастер по hand made научит делать украшения для волос в стиле Гэтсби.
Присоединяйтесь к проекту 1 марта с 12:00 до 18:00 на 3 этаже ТРЦ «Фаворит» и становитесь самыми стильными этой весной!
Просьба к участницам от организаторов: взять с собой хорошее настроение и, если есть, свой набор кистей.