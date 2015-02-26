Визажист и стилист преобразят тюменок в «Фаворите»

В 12:00 начнется мастер-класс талантливого визажиста Ишимцевой Ирины. Хочется отметить, что Ирина создала уже 3000 свадебных образов для счастливых невест, столько же тещ побывало в ее заботливых руках, а это значит, что она осчастливила как минимум 6000 мужчин в городе Тюмень! На мастер-классе Ирина расскажет и покажет, какой стиль в макияже станет настоящим хитом сезона 2015. А главное, все техники вы сможете попробовать на себе благодаря партнёру проекта — магазину косметики и парфюмерии Л’этуаль.*