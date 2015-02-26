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В Тюменской области пройдет IV областной форум «Большая перемена»

26 февраля 2015, 09:00
В субботу, 28 февраля, региональный департамент образования и науки проводит ежегодный IV областной форум «Большая перемена» для педагогов и родителей. На этом мероприятии любопытные родители смогут узнать о стандартах современного преподавания и почувствовать себя учеником школы, в которой учится их ребенок. Многие родители уже получили приглашения от учителей.

Родителей ждут в общеобразовательных и дошкольных учреждениях во всех муниципальных образованиях Тюменской области.

Участниками форума станут педагоги, воспитатели, родители, представители управляющих советов, общественных организаций, органов управления образованием, средств массовой информации. Его цель — обмен опытом и распространение лучших практик в широких кругах общественности по вопросам введения федеральных государственных образовательных стандартов (ФГОС).

Напомним, что в предыдущие годы участники форума знакомились с особенностями обучения в начальной школе, постигали знания по предметам, осваиваемым в пятых классах, учились создавать социально значимые проекты в рамках ФГОС, комфортную и развивающую образовательную среду.

В этом году родители познакомятся с технологиями продуктивного взаимодействия, используемыми на занятиях и ориентированные на развитие у детей навыков сотрудничества, командной работы, поиска реального решения проблемы, формирование конкретного результата в итоге занятия. На уроках взрослым предстоит самостоятельно сформулировать вопросы для обсуждения, выработать по ним решение, презентовать полученный результат по итогам групповой работы.

Также в течение учебного дня участников ждут динамические, спортивные и творческие переменки.

Итоги форума подведут в департаменте образования и науки в режиме видео-конференц-связи с участием всех муниципалитетов, сообщает департамент образования и науки Тюменской области.

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