В Тюменской области пройдет IV областной форум «Большая перемена»

В субботу, 28 февраля, региональный департамент образования и науки проводит ежегодный IV областной форум «Большая перемена» для педагогов и родителей. На этом мероприятии любопытные родители смогут узнать о стандартах современного преподавания и почувствовать себя учеником школы, в которой учится их ребенок. Многие родители уже получили приглашения от учителей.