В Тюменской области пройдет IV областной форум «Большая перемена»

Родителей ждут в общеобразовательных и дошкольных учреждениях во всех муниципальных образованиях Тюменской области.
Участниками форума станут педагоги, воспитатели, родители, представители управляющих советов, общественных организаций, органов управления образованием, средств массовой информации. Его цель — обмен опытом и распространение лучших практик в широких кругах общественности по вопросам введения федеральных государственных образовательных стандартов (ФГОС).
Напомним, что в предыдущие годы участники форума знакомились с особенностями обучения в начальной школе, постигали знания по предметам, осваиваемым в пятых классах, учились создавать социально значимые проекты в рамках ФГОС, комфортную и развивающую образовательную среду.
В этом году родители познакомятся с технологиями продуктивного взаимодействия, используемыми на занятиях и ориентированные на развитие у детей навыков сотрудничества, командной работы, поиска реального решения проблемы, формирование конкретного результата в итоге занятия. На уроках взрослым предстоит самостоятельно сформулировать вопросы для обсуждения, выработать по ним решение, презентовать полученный результат по итогам групповой работы.
Также в течение учебного дня участников ждут динамические, спортивные и творческие переменки.
Итоги форума подведут в департаменте образования и науки в режиме видео-конференц-связи с участием всех муниципалитетов, сообщает департамент образования и науки Тюменской области.