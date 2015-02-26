В Тюменской области под сокращение попали более тысячи человек

Уровень регистрируемой безработицы в Тюменской области составляет 0,7% и является одним из самых низких в РФ. На режим неполной занятости перешли 27 организаций, из них на 21 предприятии введен режим неполного рабочего времени, а в 7 организациях имеется простой по вине работодателя (в т.ч. в 1 организации введен режим неполного рабочего времени).