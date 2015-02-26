В Тюменской области под сокращение попали более тысячи человек

О высвобождении десяти и более работников заявили такие крупные организации, как ОАО «ЮграФарм», ОАО «Ишимский машиностроительный завод», ОАО «Заводоуковский машиностроительный завод», ОАО «РЖД», ОАО «Ростелеком», ООО «Транснефтьстрой», ОАО «Авиакомпания Ютэйр», ООО «Кировский», ЗАО «Агропромышленная фирма Каскара» и другие.
С января текущего года по 24 февраля численность зарегистрированных безработных увеличилась на 28,6% и составила 4,9 тысяч человек. «В настоящее время ситуация на рынке труда Тюменской области остается стабильной. Увеличение числа безработных объясняется сезонным характером данного показателя и наблюдается в зимне-весенний период ежегодно», — пояснили в департаменте труда и занятости населения Тюменской области.
Уровень регистрируемой безработицы в Тюменской области составляет 0,7% и является одним из самых низких в РФ. На режим неполной занятости перешли 27 организаций, из них на 21 предприятии введен режим неполного рабочего времени, а в 7 организациях имеется простой по вине работодателя (в т.ч. в 1 организации введен режим неполного рабочего времени).
Как отмечают в ведомстве, бывает, что организации частично или полностью отзывают сведения о сокращении, поданные в органы службы занятости. Например: ЗАО «СИП-Центр», частично отозвало сведения о сокращении 82 человек, ОАО «Ишимский машиностроительный завод», — частично отозвало сведения о сокращении 17 человек.
Органами службы занятости населения Тюменской области реализуется ряд превентивных мер для стабилизации рынка труда, в том числе на базе предприятий, планирующих увольнение работников в связи с ликвидацией организации, сокращением численности или штата работников предприятий: организована работа консультационных пунктов с целью подбора подходящих вариантов работы для трудоустройства граждан; оказания предувольнительных профессиональных консультаций высвобождаемым работникам с целью выявления фактов мотивации к труду, поиска работы, выбора профессиональной деятельности, прохождения профессионального обучения или получения дополнительного профессионального образования, а также выявления потребности в организации опережающего профессионального обучения работников предприятий.
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