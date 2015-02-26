В Тюмени открываются два новых автобусных маршрута

№ 8 пойдет из заречной части города по мосту улицы Профсоюзной в восточные районы Тюмени. Часть его пути проходит по новой развязке на Монтажников, таким образом обеспечивая пассажирам альтернативный маршрут движения через Транссибирскую магистраль.
Ежедневно будут работать 12 автобусов ТПАТП № 2 вместимостью 70 мест каждый. Интервал движения составит около 15 минут.
Напомним, маршрут разрабатывался с учетом пожеланий пассажиров, их транспортные потребности специалисты МКУ «Тюменьгортранс» выясняли с помощью специального опроса на официальном сайте и по телефону справочной службы. В результате были созданы три маршрута через Монтажников. По двум из них перевозчик пока не определен, сообщили в пресс-службе компании.
Маршрут № 60 также создавался по просьбам пассажиров — жителей Московского тракта и района магазина «Маяк». Часть пути до остановки «Нефтегазовый университет» автобусы № 60 будут преодолевать по 50 лет ВЛКСМ, где на данный момент не проходят маршруты общественного транспорта.
По маршруту будут курсировать семь вместительных автобусов ТПАТП № 1, с интервалом в 20 минут.
Информация о новых маршрутах и их расписания появятся на остановках в ближайшее время. Узнать подробности пассажиры могут по бесплатному номеру телефона 8-800-700-1924 или на сайте tgt72.ru.