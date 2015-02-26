В Тюмени открываются два новых автобусных маршрута

Напомним, маршрут разрабатывался с учетом пожеланий пассажиров, их транспортные потребности специалисты МКУ «Тюменьгортранс» выясняли с помощью специального опроса на официальном сайте и по телефону справочной службы. В результате были созданы три маршрута через Монтажников. По двум из них перевозчик пока не определен, сообщили в пресс-службе компании.