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В Тюмени открываются два новых автобусных маршрута

26 февраля 2015, 14:43
С ближайшего понедельника, 2 марта, в Тюмени начнут работу два новых маршрута общественного транспорта. На линию выходят автобусы № 8 «СК Здоровье — ул. Таллинская» и № 60 «ул. Городская — Нефтегазовый университет».

№ 8 пойдет из заречной части города по мосту улицы Профсоюзной в восточные районы Тюмени. Часть его пути проходит по новой развязке на Монтажников, таким образом обеспечивая пассажирам альтернативный маршрут движения через Транссибирскую магистраль.

Ежедневно будут работать 12 автобусов ТПАТП № 2 вместимостью 70 мест каждый. Интервал движения составит около 15 минут.

Напомним, маршрут разрабатывался с учетом пожеланий пассажиров, их транспортные потребности специалисты МКУ «Тюменьгортранс» выясняли с помощью специального опроса на официальном сайте и по телефону справочной службы. В результате были созданы три маршрута через Монтажников. По двум из них перевозчик пока не определен, сообщили в пресс-службе компании.

Маршрут № 60 также создавался по просьбам пассажиров — жителей Московского тракта и района магазина «Маяк». Часть пути до остановки «Нефтегазовый университет» автобусы № 60 будут преодолевать по 50 лет ВЛКСМ, где на данный момент не проходят маршруты общественного транспорта.

По маршруту будут курсировать семь вместительных автобусов ТПАТП № 1, с интервалом в 20 минут.

Информация о новых маршрутах и их расписания появятся на остановках в ближайшее время. Узнать подробности пассажиры могут по бесплатному номеру телефона 8-800-700-1924 или на сайте tgt72.ru.

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