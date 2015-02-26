Тюменцев ждут на лыжном марафоне

Традиционно в Тюменском лыжном марафоне участвуют не только местные спортсмены и ветераны, но и гости из других регионов страны. На сегодняшний день о своем желании преодолеть тюменскую трассу заявили спортсмены из Сургута, Свердловской области. Также ожидается участие многократного паралимпийского чемпиона, чемпиона мира по лыжным гонкам и биатлону Николая Полухина и чемпиона мира по лыжным гонкам среди юниоров Артема Норина. Конкуренцию им попробуют составить тюменский рекордсмен по количеству преодоленных марафонов Игорь Завьялов и тренеры — преподаватели СДЮСШОР № 2.