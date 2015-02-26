Тюменцев ждут на лыжном марафоне

На 8:50 намечено торжественное открытие соревнований, в 9:00 стартуют мужчины, в 9:05 — женщины, а в 12:00 победители и призеры получат свои заветные награды.
Спортсмены побегут свободным стилем с общего старта, мужчины — 50 км, женщины — 30 км. Комплекты наград будут разыграны в шести возрастных группах, а победители и призеры в абсолютном первенстве будут удостоены не только медалей, но и денежного вознаграждения. Самый же быстрый марафонец получит специальный приз, учрежденный председателем Тюменской городской Думы, сообщает информационно-аналитический отдел департамента по спорту и молодежной политике администрации Тюмени.
Традиционно в Тюменском лыжном марафоне участвуют не только местные спортсмены и ветераны, но и гости из других регионов страны. На сегодняшний день о своем желании преодолеть тюменскую трассу заявили спортсмены из Сургута, Свердловской области. Также ожидается участие многократного паралимпийского чемпиона, чемпиона мира по лыжным гонкам и биатлону Николая Полухина и чемпиона мира по лыжным гонкам среди юниоров Артема Норина. Конкуренцию им попробуют составить тюменский рекордсмен по количеству преодоленных марафонов Игорь Завьялов и тренеры — преподаватели СДЮСШОР № 2.
Предварительные заявки на участие в соревнованиях можно подать до 27 февраля в СДЮСШОР № 2 (ул. Луначарского, 10), телефон для справок: 68 — 45 — 12, e-mail: [email protected]
Организаторы марафона: федерация лыжных гонок города Тюмени при поддержке департамента по спорту и молодежной политике администрации города Тюмени.