Тюменцев приглашают работать в водоканал

«Мы активно привлекаем на работу как опытных профессионалов, так и молодые кадры. Например, за прошедший год в „Тюмень Водоканал“ было принято более 80 специалистов возрастом до 30 лет. — рассказывает директор по персоналу тюменского водоканала Марина Александрова, — К тому же ведем активную работу с Тюменским государственным архитектурно-строительным университетом, с ним мы заключили соглашение о сотрудничестве и утвердили программу совместной работы, которая включает в себя проведение лекций для студентов, организацию производственной практики, корректировку программ обучения, курсы повышения квалификации. Мы заинтересованы в высоком уровне подготовке специалистов отрасли».
«Приоритеты компании — высокое качество услуг, развитие, социальная ответственность. „Росводоканал“ стремится стать лучшей компанией отрасли в России за счет эффективного менеджмента, новых технологий, качества, новых профессиональных кадров», — заявили в пресс-службе «Росводоканала».
В виду расширения бизнеса «Росводоканал» регулярно открывает вакансии в регионах присутствия и ведет активный поиск опытных руководителей и профессионалов, готовых сделать карьеру в сфере ЖКХ. Для формирования и пополнения кадрового резерва компания рассматривает кандидатуры главного инженера, финансового и коммерческого директоров, директора по капитальному строительству, руководителя службы закупок, директора по персоналу и директора по правовым вопросам.
«В „Росводоканале“ существует единая база кадрового резерва лучших специалистов в сфере водопроводно-канализационного хозяйства России, — пояснили в пресс-службе „Росводоканал“, — это база постоянно актуализируется, лучшим из лучших, достигших наивысших результатов в своей сфере деятельности, предлагаются вакансии не только в родных регионе, но и за его пределами, что дополнительно стимулирует распространение передового опыта в регионах присутствия». Попасть в базу можно через сайт тюменского водоканала www.vodokanal.info.
В компании подчеркнули, что «Росводоканал» планирует участвовать в объявленных открытых конкурсах на право заключения концессионных соглашений в отрасли водоснабжения и водоотведения в различных регионах России. Это соответствует курсу на развитие механизма государственно-частного партнерства, который обозначило и поддерживает государство, сообщил руководитель пресс-службы компании «Тюмень Водоканал» Иван Камельских.