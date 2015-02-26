Тюменцев приглашают работать в водоканал

«Мы активно привлекаем на работу как опытных профессионалов, так и молодые кадры. Например, за прошедший год в „Тюмень Водоканал“ было принято более 80 специалистов возрастом до 30 лет. — рассказывает директор по персоналу тюменского водоканала Марина Александрова, — К тому же ведем активную работу с Тюменским государственным архитектурно-строительным университетом, с ним мы заключили соглашение о сотрудничестве и утвердили программу совместной работы, которая включает в себя проведение лекций для студентов, организацию производственной практики, корректировку программ обучения, курсы повышения квалификации. Мы заинтересованы в высоком уровне подготовке специалистов отрасли».