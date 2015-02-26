С момента введения продуктового эмбарго импорт мяса сократился на треть

Напомним, недавно директор производственной компании «Молоко» Ильназ Исмагилов заявлял, что продажи тюменских социальных товаров увеличились. «Премиум сегмент немножко проседает, а товары социальной группы наоборот показывают динамику роста. Здесь играет роль отсутствие импортного сырья на рынке, — сказал он. — Мы участвуем в программе, которая проработана департаментом агропромышленного комплекса, и продаем свою продукцию по фиксированной цене на территории региона. Все же я думаю, что в будущем реализация определенной группы товаров будет иметь сложности, например мясной продукции. Средняя цена будет высокая».