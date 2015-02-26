С момента введения продуктового эмбарго импорт мяса сократился на треть

Как сообщил министр сельского хозяйства РФ Николай Федоров, импорт мяса сократился на 32%, или на 670 тыс. тонн. Причем 60% этого сокращения компенсировалось за счет роста отечественного производства, прежде всего, свинины и мяса птицы, остальное — за счет поставок из альтернативных стран. В январе производство скота и птицы в живом весе выросло на 7%, напомнил он. Импорт рыбы сократился на 15%. Об это мпишет «Интерфакс».
Министр подчеркнул, продовольственное эмбарго открыло для отечественных сельхозпроизводителей «окно возможностей», они получили шанс на ускорение развития аграрного сектора.
Он также отметил, что впервые за последние 25 лет производство молока вышло из «минуса». В 2014 году рост составил 0,1%, а в январе этого года — уже 2%. Производство сыров в прошлом году увеличилось на 15%, в январе — на 35%.
В сегодняшних условиях, считает он, важно не потерять темпы привлечения инвестиций в отрасль. «Чтобы не снижать набранные темпы прироста, мы намерены в этом году привлечь в инвестиционные проекты дополнительно не менее 220 млрд рублей», — сказал министр.
Напомним, недавно директор производственной компании «Молоко» Ильназ Исмагилов заявлял, что продажи тюменских социальных товаров увеличились. «Премиум сегмент немножко проседает, а товары социальной группы наоборот показывают динамику роста. Здесь играет роль отсутствие импортного сырья на рынке, — сказал он. — Мы участвуем в программе, которая проработана департаментом агропромышленного комплекса, и продаем свою продукцию по фиксированной цене на территории региона. Все же я думаю, что в будущем реализация определенной группы товаров будет иметь сложности, например мясной продукции. Средняя цена будет высокая».