Преподаватель вместо зачетов принял деньги: по тысяче со студента

По версии следствия, 10 февраля текущего года профессор, находясь в аудитории университета, получил от десяти студентов-заочников взятку в размере десять тысяч рублей за выставление оценок по учебной дисциплине «Экономика отраслей АПК» без фактической сдачи экзамена. После этого преподаватель внес ложные сведения в зачетные книжки студентов.