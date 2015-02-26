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Преподаватель вместо зачетов принял деньги: по тысяче со студента

26 февраля 2015, 14:05
В Тюмени завершено расследование уголовного дела в отношении профессора кафедры экономики Государственного аграрного университета Северного Зауралья. Он обвиняется в получении взятки и в служебном подлоге.
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Тюмень

По версии следствия, 10 февраля текущего года профессор, находясь в аудитории университета, получил от десяти студентов-заочников взятку в размере десять тысяч рублей за выставление оценок по учебной дисциплине «Экономика отраслей АПК» без фактической сдачи экзамена. После этого преподаватель внес ложные сведения в зачетные книжки студентов.

«В настоящее время следствием выполнен весь комплекс следственных действий, направленный на установление всех обстоятельств совершенного преступления, в ближайшее время уголовное дело будет направлено прокурору для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения», — отметили в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Тюменской области.

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