Преподаватель вместо зачетов принял деньги: по тысяче со студента

По версии следствия, 10 февраля текущего года профессор, находясь в аудитории университета, получил от десяти студентов-заочников взятку в размере десять тысяч рублей за выставление оценок по учебной дисциплине «Экономика отраслей АПК» без фактической сдачи экзамена. После этого преподаватель внес ложные сведения в зачетные книжки студентов.
«В настоящее время следствием выполнен весь комплекс следственных действий, направленный на установление всех обстоятельств совершенного преступления, в ближайшее время уголовное дело будет направлено прокурору для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения», — отметили в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Тюменской области.