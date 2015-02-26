Ответственность туроператоров хотят ужесточить

В предлагаемом варианте законопроекта вводится ряд норм, которые, по замыслу разработчиков, позволят защитить туристов в случае банкротства туркомпаний. В частности, речь идет об обязательном включении в турпакет электронного билета «туда-обратно». В перспективе планируется создание открытой единой системы «Электронная путевка», на эти цели из федерального бюджета будет выделено 400 млн рублей.
Туроператоры будут нести ответственность за работу вне федерального реестра. Министерство культуры предлагает установить штраф в размере до 10 млн рублей за работу вне реестра, и 3 млн — за работу вне объединения «Турпомощь». Чтобы войти в единый реестр туроператоров, компании должны будут предоставить бухгалтерскую отчетность и подтвердить деловую репутацию руководства туроператоров.
Отдельный блок поправок касается эвакуации туристов из-за рубежа. Разработчики законопроекта предлагают создать два фонда: персональной ответственности туроператоров и резервного, в рамках объединения «Турпомощь». Также скорректирован размер финансового обеспечения: вместо страховки в 30 млн рублей, туроператор в сфере выездного туризма будет обязан застраховаться на 50 млн. Для туроператоров внутреннего и въездного туризма размер фингарантий останется прежним.
Глава комитета Госдумы по экономической политике, инновационному развитию и предпринимательству Игорь Руденский отметил, что комитет в целом поддерживает законопроект, однако его нужно доработать ко второму чтению.
«Излишне завышены требования к размеру фингарантий, в первую очередь — для малого и среднего бизнеса. Вызывает сомнение необходимость формирования фонда персональной ответственности туроператоров, один фонд у нас уже есть. Также предлагается поставить под сомнение исключение из реестра, если число туристов будет на 10 и более процентов меньше показателей прошлого года. Предполагаем, что ко второму чтению все эти замечания будут учтены», — сказал Руденский.
Он также отметил, что депутаты будут настаивать на введении саморегулирования в туристической сфере.
«Эта отрасль очень нуждается в саморегулировании, что показал кризис 2014 года. Создание СРО позволит участникам рынка выступать единым сообществом, отстаивать интересы и нести ответственность друг за друга», — пояснил Руденский.
Работа над законопроектом «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в целях усиления ответственности участников туристского рынка и повышения уровня правовой защиты туристов, выезжающих за пределы территории РФ» началась осенью 2014 года на фоне череды банкротств туроператоров. По данным Ростуризма, с рынка в прошлом году ушли 26 туроператоров. В результате остановки их деятельности, по информации РСТ, пострадали более 100 тыс. человек.
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