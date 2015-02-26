Ответственность туроператоров хотят ужесточить

«Излишне завышены требования к размеру фингарантий, в первую очередь — для малого и среднего бизнеса. Вызывает сомнение необходимость формирования фонда персональной ответственности туроператоров, один фонд у нас уже есть. Также предлагается поставить под сомнение исключение из реестра, если число туристов будет на 10 и более процентов меньше показателей прошлого года. Предполагаем, что ко второму чтению все эти замечания будут учтены», — сказал Руденский.