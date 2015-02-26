На мастер-классе научат создавать генеалогическое древо

Мастер-класс по созданию и оформлению генеалогического древа семьи состоится 27 февраля в 17 часов в центре искусств и культуры дворца «Пионер» в кабинете 41. Вести мастер-класс будет кандидат исторических наук, преподаватель ТГАКиСТ Дарья Ермакова.
Мастер-класс организован в рамках подготовки к региональному этапу всероссийского конкурса «Российская династия», который в 2015 году посвящён празднованию 70-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.
Предлагаемые жанры конкурса: мультимедийная презентация, видеофильм, книга, семейный альбом (фотографии, документы). В структуре работы обязательно должно быть генеалогическое древо, которое научат создавать на мастер-классе, сообщает пресс-служба «Пионера».
Заявки на конкурс «Российская династия» принимаются с 9 марта в одну из следующих номинаций:
— «Из века в век» — для династий, включающих несколько поколений, представители которых работают и проживают в настоящее время или работали и проживали ранее в России;
— «Семья в профессии» — для династий, представители которых работали и работают в одной профессиональной сфере;
— «Семейный вклад в Победу» — для династий, представители которых участвовали в Великой Отечественной войне.