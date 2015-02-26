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На мастер-классе научат создавать генеалогическое древо

26 февраля 2015, 17:37
Мастер-класс по созданию и оформлению генеалогического древа семьи состоится 27 февраля в 17 часов в центре искусств и культуры дворца «Пионер» в кабинете 41. Вести мастер-класс будет кандидат исторических наук, преподаватель ТГАКиСТ Дарья Ермакова.
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Тюмень

Мастер-класс по созданию и оформлению генеалогического древа семьи состоится 27 февраля в 17 часов в центре искусств и культуры дворца «Пионер» в кабинете 41. Вести мастер-класс будет кандидат исторических наук, преподаватель ТГАКиСТ Дарья Ермакова.

Мастер-класс организован в рамках подготовки к региональному этапу всероссийского конкурса «Российская династия», который в 2015 году посвящён празднованию 70-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.

Предлагаемые жанры конкурса: мультимедийная презентация, видеофильм, книга, семейный альбом (фотографии, документы). В структуре работы обязательно должно быть генеалогическое древо, которое научат создавать на мастер-классе, сообщает пресс-служба «Пионера».

Заявки на конкурс «Российская династия» принимаются с 9 марта в одну из следующих номинаций:

— «Из века в век» — для династий, включающих несколько поколений, представители которых работают и проживают в настоящее время или работали и проживали ранее в России;

— «Семья в профессии» — для династий, представители которых работали и работают в одной профессиональной сфере;

— «Семейный вклад в Победу» — для династий, представители которых участвовали в Великой Отечественной войне.

#Новости#История#Мастер-класс#Тюмень#Ирина#Общество
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