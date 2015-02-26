Мигрант с поддельными документами хотел подкупить полицейского в «Рощино»

«Мужчина был препровожден в дежурную часть Линейного отдела полиции в аэропорту „Рощино“ для установления личности и проведения дополнительной проверки. В служебном помещении линейного отдела мужчина предложил полицейскому 3 тысячи рублей за возврат документов — паспорта и миграционной карты, а также прекращение проверки. Полицейский предупредил гражданина о том, что дача взятки является уголовно наказуемым деянием, за которое предусмотрена ответственность, однако злоумышленник продолжал настаивать на незаконном денежном вознаграждении», — рассказали в пресс-службе Тюменского ЛО МВД России на транспорте.