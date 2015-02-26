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Мигрант с поддельными документами хотел подкупить полицейского в «Рощино»

26 февраля 2015, 09:47
Мигрант с поддельными документами попытался подкупить сотрудника полиции в аэропорту «Рощино». Не получилось, и теперь в отношении мужчины возбуждено два уголовных дела.
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Тюмень

Мигрант с поддельными документами попытался подкупить сотрудника полиции в аэропорту «Рощино». Не получилось, и теперь в отношении мужчины возбуждено два уголовных дела.

23 февраля во время регистрации на рейс и прохождения предполетного досмотра сотрудниками транспортной полиции был остановлен 50-летний житель Республики Узбекистан, который предоставил удостоверяющие личность документы с признаками подделки.

«Мужчина был препровожден в дежурную часть Линейного отдела полиции в аэропорту „Рощино“ для установления личности и проведения дополнительной проверки. В служебном помещении линейного отдела мужчина предложил полицейскому 3 тысячи рублей за возврат документов — паспорта и миграционной карты, а также прекращение проверки. Полицейский предупредил гражданина о том, что дача взятки является уголовно наказуемым деянием, за которое предусмотрена ответственность, однако злоумышленник продолжал настаивать на незаконном денежном вознаграждении», — рассказали в пресс-службе Тюменского ЛО МВД России на транспорте.

Факт попытки дачи взятки был задокументирован. В настоящее время в отношении мужчины возбуждено два уголовных дела: отделом дознания Тюменского ЛО МВД России на транспорте — по статье 327 УК РФ (подделка документов), Тюменским следственным отделом Уральского СУ на транспорте — по статье 291 УК РФ (дача взятки).

Мужчина был заключен под стражу.

#Новости#Взятки#Тюмень#Таня#Происшествия
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