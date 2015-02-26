Мигрант с поддельными документами хотел подкупить полицейского в «Рощино»

Мигрант с поддельными документами попытался подкупить сотрудника полиции в аэропорту «Рощино». Не получилось, и теперь в отношении мужчины возбуждено два уголовных дела.
23 февраля во время регистрации на рейс и прохождения предполетного досмотра сотрудниками транспортной полиции был остановлен 50-летний житель Республики Узбекистан, который предоставил удостоверяющие личность документы с признаками подделки.
«Мужчина был препровожден в дежурную часть Линейного отдела полиции в аэропорту „Рощино“ для установления личности и проведения дополнительной проверки. В служебном помещении линейного отдела мужчина предложил полицейскому 3 тысячи рублей за возврат документов — паспорта и миграционной карты, а также прекращение проверки. Полицейский предупредил гражданина о том, что дача взятки является уголовно наказуемым деянием, за которое предусмотрена ответственность, однако злоумышленник продолжал настаивать на незаконном денежном вознаграждении», — рассказали в пресс-службе Тюменского ЛО МВД России на транспорте.
Факт попытки дачи взятки был задокументирован. В настоящее время в отношении мужчины возбуждено два уголовных дела: отделом дознания Тюменского ЛО МВД России на транспорте — по статье 327 УК РФ (подделка документов), Тюменским следственным отделом Уральского СУ на транспорте — по статье 291 УК РФ (дача взятки).
Мужчина был заключен под стражу.