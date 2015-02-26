Лопнувшее в автобусе стекло повредило пенсионерке глаз

Еще одна пожилая женщина пострадала накануне во дворе дома по улице Мельникайте, 137. 84-летняя бабушка была сбита автомобилем «Газель». При движении задним ходом, для разгрузки, водитель не заметил пожилую женщину. Пенсионерка получила тяжелую травму — перелом шейки бедра.
А на Герцена, 96 автомобилем Ford была сбита 23-летняя девушка, попытавшаяся перейти улицу вне пешеходного перехода. После этого Ford отбросило на Toyota RAV4. У пострадавшего пешехода ушиб бедра, сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.
13-летняя девочка упала со снегохода в поле в районе поселка Московский в Тюменской районе. Девочку катал на снегоходе 15-летний одноклассник, который не имеет права управления таким транспортом, снегоход взял у дедушки, пока его не было дома. Снегоход наехал на кочку, девочка выпала с самоходного механизма. У пострадавшей пассажирки снегохода перелом ключицы и травма почки.
Ночью нетрезвый водитель на «Волге» на въезде на АЗС на 13 км автодороги Тюмень — Ханты-Мансийск въехал в ограждение и дорожный знак. 32-летний водитель «Волги» получил рваную рану брови и подбородка.
«УАЗ Патриот» и Daewoo Nexia столкнулись на перекрестке улиц Дружбы и Судоремонтной в областном центре. Предварительно, 76-летний водитель «УАЗа», со стажем за рулем 58 лет, нарушил очередность проезда на перекрестке. 54-летняя пассажирка Daewoo получила перелом ребер и травму головы.
Всего за минувшие сутки на дорогах области произошло 7 ДТП, в них пострадали 8 человек.