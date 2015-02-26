Лопнувшее в автобусе стекло повредило пенсионерке глаз

13-летняя девочка упала со снегохода в поле в районе поселка Московский в Тюменской районе. Девочку катал на снегоходе 15-летний одноклассник, который не имеет права управления таким транспортом, снегоход взял у дедушки, пока его не было дома. Снегоход наехал на кочку, девочка выпала с самоходного механизма. У пострадавшей пассажирки снегохода перелом ключицы и травма почки.