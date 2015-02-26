Хотели усыпить жертву и тихо забрать деньги, но что-то пошло не так

В декабре 2014 года Котченко приехала из Ханты-Мансийского автономного округа в Тюмень на заработки. Через некоторое время она познакомилась с 40-летним мужчиной, и он вскоре стал доверять девушке. 23 декабря мужчина рассказал Кристине, что у него появилась крупная сумма — 1,3 млн рублей. Котченко нуждалась в деньгах и решилась на преступление. К его совершению она привлекла Ивана Фаника, а тот — Алмаза Атаева. Оба сообщников девушки ранее были судимы.
Согласно разработанному плану, Кристина должна была подсыпать ухажеру в спиртное порошок азалептина, а мужчины — похитить деньги и другое ценное имущество.
«Вечером 26 декабря Котченко вместе с мужчиной приехала на квартиру, где временно проживала. Там она уговорила своего знакомого выпить спиртное, в которое незаметно подсыпала азалептин. Потерпевший выпил. Через несколько минут Фаник и Атаев зашли в жилище, полагая, что мужчина под воздействием азалептина уже уснул, однако этого не произошло. Потерпевший, увидев незнакомцев, заподозрил неладное и попытался покинуть помещение. Его остановил Атаев и потребовал денег. Пострадавший оттолкнул его и выбежал в коридор общего пользования, стуча в двери и крича о помощи. Тем временем подошел Фаник и разбил о голову потерпевшего бутылку, требуя денег», — рассказали в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.
Шум привлек внимание соседей, они и вызвали полицию. Разбойники вынуждены были ретироваться, предварительно обчистив карманы джинсов своей жертвы. Их добычей стал сотовый телефон, чуть более 4 тысяч рублей и ключи от квартиры, где должна была находиться крупная сумма. Сотовый телефон достался Фанику, деньги — Атаеву, а ключ от квартиры — Котченко. Однако за деньгами домой к потерпевшему разбойники в итоге не поехали, опасаясь задержания, и девушка выбросила ключ — «чтобы при ней ничего не нашли».
28 декабря криминальное трио было задержано полицией и по решению суда заключено под стражу. После вручения обвинительного заключения материалы уголовного дела будут направлены в суд.