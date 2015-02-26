Хотели усыпить жертву и тихо забрать деньги, но что-то пошло не так

«Вечером 26 декабря Котченко вместе с мужчиной приехала на квартиру, где временно проживала. Там она уговорила своего знакомого выпить спиртное, в которое незаметно подсыпала азалептин. Потерпевший выпил. Через несколько минут Фаник и Атаев зашли в жилище, полагая, что мужчина под воздействием азалептина уже уснул, однако этого не произошло. Потерпевший, увидев незнакомцев, заподозрил неладное и попытался покинуть помещение. Его остановил Атаев и потребовал денег. Пострадавший оттолкнул его и выбежал в коридор общего пользования, стуча в двери и крича о помощи. Тем временем подошел Фаник и разбил о голову потерпевшего бутылку, требуя денег», — рассказали в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.