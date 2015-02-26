Безопасность питания детей поставили под угрозу

«Было установлено, что заведующая продовольственным складом Муниципального бюджетного образовательного учреждения для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, допустила хранение продукции животного происхождения без ветеринарных сопроводительных документов — более 50 кг говядины и более 20 кг свежемороженой рыбы. Проконтролированная продукция предназначалась для организации детского питания», — сообщает областное управление Россельхознадзора.