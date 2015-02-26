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Безопасность питания детей поставили под угрозу

26 февраля 2015, 16:00
Продукты животного происхождения хранились с нарушениями на продовольственном складе Тобольского детского дома. Проблему выявили в ходе внеплановой проверки в рамках профилактики АЧС сотрудниками Управления Россельхознадзора по Тюменской области, ЯНАО и ХМАО.

«Было установлено, что заведующая продовольственным складом Муниципального бюджетного образовательного учреждения для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, допустила хранение продукции животного происхождения без ветеринарных сопроводительных документов — более 50 кг говядины и более 20 кг свежемороженой рыбы. Проконтролированная продукция предназначалась для организации детского питания», — сообщает областное управление Россельхознадзора.

Аналогичное нарушение допустил индивидуальный предприниматель города Ишима. В ходе внеплановой проверки на складе «Оптоед» сотрудниками Управления установлен факт приема, хранения и реализации более одного кг свиного рагу без ветеринарно-сопроводительных документов.

Напомним, что ветеринарно-санитарная экспертиза подтверждает соответствие продукции животного происхождения (мяса, молока, яиц, рыбы) установленным требованиям безопасности для здоровья населения. Организации обязаны хранить, реализовывать и использовать в пищевых целях продукцию животного происхождения только после прохождения ВСЭК, получения ветеринарно-сопроводительных документов, согласно статье 15 Закона РФ «О ветеринарии» и правилам организации работы по выдаче ветеринарных сопроводительных документов.

Нарушители привлечены к административной ответственности, должностным лицам назначен штраф. Продукция после предоставления ветеринарно-сопроводительных документов допущена к реализации.

#Новости#Россельхознадзор#Детское питание#Женя#Общество
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